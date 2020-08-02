AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة دعاية مرشحي الشورى.. حرب على اللافتات القماشية المخالفة بشوارع الإسكندرية "صور"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
شنّت الأجهزة المعنية بأحياء الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة اللافتات القماشية المخالفة الموجودة بشوارع محافظة الإسكندرية نظرًا لتشويهها المنظر العام للشوارع، واستغلالها المساحات الإعلانية دون وجه حق. 

وقال مصدر مسئول إن أغلب اللافتات كانت لمرشحي مجلس الشيوخ، وخالفت القواعد المنظمة لوضعها بالشوارع مما أدى إلى تشويه منظر شوارع المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الضوابط التي يجب اتباعها بالتنسيق مع الأحياء لوضع مثل تلك اللافتات حفاظًا على المظهر الجمالي للمحافظة. 

وفي حي وسط، برئاسة اللواء علاء يوسف، رئيس الحي، شن الحي حملات صباحية ومسائية لإزالة اللافتات القماشية المخالفة من شوارع باب شرق، حيث توجهت الحملة إلى شوارع: لاجتيه، وعمر لطفي، وشامبليون، وطريق الحرية، وباتريس لويمومبا.

وخلال هذه الحملات تم رفع وإزالة عدد كبير من اللافتات القماشية المخالفة، وجاري المتابعة ومداومة الحملات، لعدم عودة المخالفات.

اقرأ أيضًا:

وشن حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملات مكبرة للقضاء على المخالفات والاشغالات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لعروس البحر الأبيض المتوسط، وتوجهت الحملات إلى شارع كرموز وشارع النيل وشارع 12 وشارع راغب وطريق المحمودية والشوارع المتفرعة.

وقد أسفرت الحملات عن إزالة كافة الإعلانات غير المرخصة الموجود بشكل عشوائي، حيث قد تم إزالة عدد 72 إعلانا وعدد 3 شرفة خشب محمل عليها إعلانات قماشية.

وقالت سحر شعبان إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وأنه سيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة أو إشغالات وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.

وشن حي المنتزه أول حملة لإزالة الإعلانات القماش التي تحجب الرؤية بالطريق العام، تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول.

وقد توجهت إدارة إشغال الطريق قسم الإعلانات بإزالة الإعلانات القماش المخالفة بالطريق العام واستهدفت الحملة الشوارع التالية شارع البكباشي العيسوي سيدي بشر بحري، وشارع خليل حمادة، وسيدي بشر بحري، وشارع جمال عبد الناصر أعلى نفق سيدي بشر بحري، وميدان الفسحي سيدي بشر ترام بحري.

يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة ضبط جميع المخالفات والالتزام بالمظهر الجمالي للمدينة.
إزالة دعاية مرشحي الشورى.. حرب على اللافتات القماشية المخالفة بشوارع الإسكندرية "صور"
إزالة دعاية مرشحي الشورى.. حرب على اللافتات القماشية المخالفة بشوارع الإسكندرية "صور"
إزالة دعاية مرشحي الشورى.. حرب على اللافتات القماشية المخالفة بشوارع الإسكندرية "صور"
إزالة دعاية مرشحي الشورى.. حرب على اللافتات القماشية المخالفة بشوارع الإسكندرية "صور"
إزالة دعاية مرشحي الشورى.. حرب على اللافتات القماشية المخالفة بشوارع الإسكندرية "صور"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفاظا على المظهر الحضاري.. حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين في مطروح

الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تنفذ 5 قرارات إزالة بناء مخالف بـ3 أحياء.. صور

ترشيحاتنا

100 مليون جرعة.. إدارة ترامب تتعاقد للحصول على لقاح كورونا

بسبب البصل.. إصابة 400 شخص في أمريكا بـ عدوى السالمونيلا

48 درجة.. لهيب الصيف يلزم مواطني الكويت البيوت

أوباميانج يسقط محمد صلاح من على عرش الهدافين

شديد الحرارة والرطوبة 80%.. تعرف على طقس ثالث أيام عيد الأضحى

المسلمون سبب انتشار كورونا.. هجوم حاد على نائب بريطاني بعد تصريحاته العنصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان حملها.. 10 إطلالات أنيقة لـ ابنة ونيس

أمام عيني طفلها.. محاولة اغتصاب مذيعة شهيرة على متن قطار بأوكرانيا

بعد مرور 15 سنة على فيلم أبو علي .. شاهد سوكة تحتفل بزفافها فى أول ظهور