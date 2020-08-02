إزالة دعاية مرشحي الشورى.. حرب على اللافتات القماشية المخالفة بشوارع الإسكندرية "صور"

شنّت الأجهزة المعنية بأحياء الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة اللافتات القماشية المخالفة الموجودة بشوارع محافظة الإسكندرية نظرًا لتشويهها المنظر العام للشوارع، واستغلالها المساحات الإعلانية دون وجه حق.





وقال مصدر مسئول إن أغلب اللافتات كانت لمرشحي مجلس الشيوخ، وخالفت القواعد المنظمة لوضعها بالشوارع مما أدى إلى تشويه منظر شوارع المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الضوابط التي يجب اتباعها بالتنسيق مع الأحياء لوضع مثل تلك اللافتات حفاظًا على المظهر الجمالي للمحافظة.





وفي حي وسط، برئاسة اللواء علاء يوسف، رئيس الحي، شن الحي حملات صباحية ومسائية لإزالة اللافتات القماشية المخالفة من شوارع باب شرق، حيث توجهت الحملة إلى شوارع: لاجتيه، وعمر لطفي، وشامبليون، وطريق الحرية، وباتريس لويمومبا.





وخلال هذه الحملات تم رفع وإزالة عدد كبير من اللافتات القماشية المخالفة، وجاري المتابعة ومداومة الحملات، لعدم عودة المخالفات.





اقرأ أيضًا:





وشن حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملات مكبرة للقضاء على المخالفات والاشغالات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لعروس البحر الأبيض المتوسط، وتوجهت الحملات إلى شارع كرموز وشارع النيل وشارع 12 وشارع راغب وطريق المحمودية والشوارع المتفرعة.





وقد أسفرت الحملات عن إزالة كافة الإعلانات غير المرخصة الموجود بشكل عشوائي، حيث قد تم إزالة عدد 72 إعلانا وعدد 3 شرفة خشب محمل عليها إعلانات قماشية.





وقالت سحر شعبان إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وأنه سيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة أو إشغالات وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.





وشن حي المنتزه أول حملة لإزالة الإعلانات القماش التي تحجب الرؤية بالطريق العام، تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول.





وقد توجهت إدارة إشغال الطريق قسم الإعلانات بإزالة الإعلانات القماش المخالفة بالطريق العام واستهدفت الحملة الشوارع التالية شارع البكباشي العيسوي سيدي بشر بحري، وشارع خليل حمادة، وسيدي بشر بحري، وشارع جمال عبد الناصر أعلى نفق سيدي بشر بحري، وميدان الفسحي سيدي بشر ترام بحري.



