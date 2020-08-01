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محافظات

إصابة عاملين بإدارة المصايف بالإسكندرية في اعتداء عليهما.. صور

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:15 م
شاطئ النخيل
شاطئ النخيل
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أحمد بسيوني

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ، إنه اثناء اخلاء المواطنين مساء اليوم من شاطئ النخيل تعدت اسرة قاهرية علي اثنين من العمال، ما أدى إلى إصابتهما.


وأضاف رشاد، في تصريحات مساء اليوم السبت، أن العاملين أصيبا نتيجة الضرب بعصي خشبية علي الرأس ما افقد احدهما الوعي، وأصيب الاخر، وتم نقل الاول إلى مستشفي العامرية العام، وتم القبض علي المتهمين واحتجازهم فى نقطة أكتوبر.


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وأشار رشاد إلى أن هذا يمثل تحديا لا معنى له، وغيابا كاملا للوعي والادراك من البعض، حيث يصطحب الآباء والأمهات أطفالهم للنزول بهم ليلا إلى مياه شاطئ النخيل رغم انه لا توجد إضاءة او رؤية كافية أو إنقاذ.



وأوضح أن موظفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف يجوبون الشواطئ لإخلاء وتفريق العائلات التي غالبا ما ترفض مغادرة الشاطئ.

إصابة عاملين بإدارة المصايف بالإسكندرية في اعتداء عليهما.. صور
إصابة عاملين بإدارة المصايف بالإسكندرية في اعتداء عليهما.. صور
إصابة عاملين بإدارة المصايف بالإسكندرية في اعتداء عليهما.. صور
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