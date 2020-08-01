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محافظات

لدعم مرشحيه في العامرية.. مستقبل وطن بالإسكندرية يعقد اجتماعا تنظيميا لمرشحي مجلس الشيوخ

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
عقد حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، اجتماعًا تنظيميًا غرب الإسكندرية لدعم مرشحي الحزب بالمحافظة خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس، وهم على المقاعد الفردية سامح الشيمي، رمز الكتاب، سعد عبد المولى، رمز سنبلة القمح، علاء جاد، رمز القلم، السيد جمعة، رمز السلم، محمد حمزة، رمز المسدس، نشأت متري، رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر".

ففي العامرية، عقدت أمانة العامرية أول اجتماعًا تنظيميا بناء على توجيهات النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، وتحت إشراف العمدة منصور حموده علواني، أمين الدائرة، مع أمناء الوحدات الحزبية بقرى النهضة وحضور لفيف من القيادات وكبار العائلات بالنهضة، وهيئه مكتب أمانة العامرية أول وكوادر الحزب بالنهضة.

وخلال الاجتماع، أشار العمدة منصور أهمية الالتزام الحزبي ودعم مرشحي الحزب بكل الامكانات الممكنة خلال الاستحقاق الانتخابي القادم “مجلس الشيوخ”، مضيفًا أن الانتخابات جاءت في وقت ضيق جدًا من حيث الدعايا واللقاءات، في ظل جائحة كورونا، مطالبًا بضرور الحشد للمرشحين الفردي من رقم (1) إلى (7)، بالإضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية.

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وأكد العمدة منصور أن المرشحين يحظون بتقدير واحترام الجميع، مطالبًا بالحشد والوقوف خلف مرشحي الحزب، والذهاب إلى لجان الانتخاب بكثافة؛ لاستكمال مؤسسات الدولة التشريعية، مشددًا على ضرورة التكاتف في تلك المرحلة ودعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، وأهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات.

يأتي هذا وفقًا لتعليمات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والتي ترتكز على ضرورة الالتزام الحزبي ودعم وتأييد مرشحي الحزب بكل الامكانات المتاحة.

وقد أعلن المستشار محمد أمين المشد، محمد أمين المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، أن عدد المرشحين 67 مرشحًا على 7 مقاعد فردي، وقائمة واحدة هي القائمة الوطنية لمنطقة غرب الدلتا التي تضم الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وتتنافس على 15 مقعدًا.

وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تطبيقًا للتعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في أبريل 2019، والتي أقرت التعديلات وجود غرفتين تشريعيتين هما "مجلس الشيوخ ومجلس النواب".
لدعم مرشحيه في العامرية.. مستقبل وطن بالإسكندرية يعقد اجتماعا تنظيميا لمرشحي مجلس الشيوخ
لدعم مرشحيه في العامرية.. مستقبل وطن بالإسكندرية يعقد اجتماعا تنظيميا لمرشحي مجلس الشيوخ
لدعم مرشحيه في العامرية.. مستقبل وطن بالإسكندرية يعقد اجتماعا تنظيميا لمرشحي مجلس الشيوخ
لدعم مرشحيه في العامرية.. مستقبل وطن بالإسكندرية يعقد اجتماعا تنظيميا لمرشحي مجلس الشيوخ
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