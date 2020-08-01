في ثاني أيام عيد الأضحى.. تحرير 17 محضرا لمخابز مخالفة.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، وكيل الوزارة، حملات مكبرة بإشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، لمتابعة المخابز البلدية من حيث إنتاج الخبز البلدي المدعم وصرفه للمواطنين من دون مشاكل أو معوقات، والمرور على محطات تموين السيارات، والمرور على مستودعات البوتاجاز ومتابعة اسواق الخضر والفاكهة والتأكد من توافر جميع السلع والإعلان على الأسعار.





وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 6 محاضر لمخابز بلدية متوقفة بدون إذن مسبق من التموين، وتحرير محضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبز.





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ويترأس المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية والتى تتبعها غرف عمليات فرعية بكل ادارة تموينية من اجل متابعة القطاع التموينى بالمحافظة خلال أيام عيد الأضحى.





ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية حتى الآن أي مشاكل أو معوقات تؤثر على الوضع التمويني العام بالمحافظة، ونؤكد استقرار الوضع التمويني بالمحافظة.





كان هذا بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات معالى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على المواد التموينية والمخابز خلال فترة العيد.



