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محافظات

أول أيام عيد الأضحى.. تحرير 11 محضرا لمخابز متوقفة بدون إذن من تموين الإسكندرية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:52 م
المحاسب محمد سعد
المحاسب محمد سعد الله أحمد
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أحمد بسيوني

ترأس المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية والتى تتبعها غرف عمليات فرعية بكل ادارة تموينية  من إجل متابعة القطاع التموينى بالمحافظة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.


وقد تم تكليف الحملات الرقابية التموينية بمتابعة المخابز البلدية من حيث إنتاج الخبز البلدى المدعم وصرفه للمواطنين دون اى مشاكل او معوقات، والمرور على محطات تموين السيارات، والمرور على مستودعات البوتاجاز ومتابعة اسواق الخضر و الفاكهة والتأكد من توافر جميع السلع والاعلان على الأسعار.

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وقد تم تحرير عدد 11 محضر لمخابز بلدية متوقفة بدون اذن مسبق من التموين.


وقال سعد الله في تصريحات اليوم إن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد حتى الآن اى مشاكل او معوقات تؤثر على الوضع التموينى العام بالمحافظة، مؤكدا استقرار الوضع التموينى بالمحافظة.

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