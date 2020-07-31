وسط حالة استنفار.. تحصيل العديد من الغرامات المالية من شوادر الأضاحي

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوي لكافة الجهات والمديريات الخدمية، والاستمرار في تنفيذ القرارات الخاصة التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال الأضحي المبارك.





وأكد الشريف على استمرار حالة الاستنفار وتكثيف الحملات بكافة الأجهزة، وفتح غرفة العمليات الرئيسية وادارة الازمات بالمحافظة على مدار ال ٢٤ ساعة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات وكافة الجهات المعنية لمتابعة أية مستجدات.

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وأشار إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بها، فضلا عن استمرار الحملات على المواصلات العامة ومواقف الانتظار والركاب منعا لاستغلال المواطنين، وكذا استمرار الحملات التموينية الأسواق ومحطات الوقود للتأكد من التزامها، وضبط أية مخالفات.





على صعيد آخر وفي إطار تنفيذ قرار الحملات على شوادر الأضاحي، أوضح محافظ الإسكندرية أنه منذ إصدار القرار تم شن العديد من الحملات اليومية على الشوادر بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحصيل العديد من الغرامات المالية، مشددا على استمرار الحملات طوال أيام العيد لمتابعة الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، وعدم السماح بالذبح في الشوارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وأكد اللواء محمد الشريف على مسئولي السياحة والمصايف ، والأحياء ، بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال اجازة عيد الاضحى المبارك و استمرار تكثيف الحملات اليومية على مدار ال ٢٤ ساعة لمنع أية تجمعات بها.