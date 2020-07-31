حزب مستقبل وطن بالإسكندرية يبدأ أولى المؤتمرات الانتخابية لدعم مرشحيه بمجلس الشيوخ

بدأ حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، فعالياته لدعم مرشحيه خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس، بقسمي الرمل والعجمي، وذلك برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والتى ترتكز على ضرورة الالتزام الحزبى ودعم وتأييد مرشحى الحزب بكل الامكانات المتاحة، في وجود مرشحي الحزب على المقاعد الفردية وهم سامح الشيمي، رمز الكتاب، سعد عبد المولى، رمز سنبلة القمح، علاء جاد، رمز القلم، السيد جمعة، رمز السلم، محمد حمزة، رمز المسدس، نشأت متري، رمز قناة السويس.





وأكد النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب في المحافظة، في أولى المؤتمرات الانتخابية بالإسكندرية، للتعريف بمرشحي مجلس الشيوخ، أهمية الالتزام الحزبي ودعم مرشحي الحزب بكل الإمكانات الممكنة خلال الاستحقاق الانتخابي القادم "مجلس الشيوخ"، مع الالتزام الكامل من جميع أعضاء الحزب بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.





وشدد ضيف الله على أهمية مجلس الشيوخ، وبخاصة في هذا التوقيت، وهو ما يعكس تماسك الدولة المصرية داخليًا تحت قيادتها السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وجه الأزمات التي تواجهها، سواء في الأزمة الليبية أو أزمة سد النهضة، وأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف ضيف الله ان الانتخابات جاءت في وقت ضيق جدًا من حيث الدعايا واللقاءات، في ظل جائحة كورونا، مطالبًا بضرور الحشد للمرشحين الفردي من رقم (1) إلى (7)، بالإضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية.





وتابع ضيف الله "إننا قادرين في محافظة الإسكندرية على الحصول على ما يزيد عن ٤٠٠ الف صوت بعيدا عن المحافظات الآخرة ومتاكد من ذلك و خاصة أننا نملك على مستوي القيادات التنظيمية في الاسكندريه ما يزيد عن ١٥ الف تنظيمي فكل تنظيمي منوط به الحشد لتحقيق النجاح من الجولة الأولى" .





وأكد ضيف الله اننا نسير بخطوات واثقة والتوفيق من الله ونحتاج الداعم الكامل لمرشحنا من واحد الى سبعة والقائمة الوطنية، مشيرأ إلى ذ أن حزب مستقبل وطن ليس بغريب على المواطن السكندري، فالحزب يعمل على الأرض منذ سنوات وفي حالة تواصل مستمرة مع المواطنين من خلال الفعاليات المستمرة الموجهة لخدمة المواطنين في الأساس.





وأشار ضيف الله إلى أن الحزب بالإسكندرية نجح خلال الفترة الماضية من خلال حملة "احنا معاك" في تقديم خدمات مباشرة لحوالي مليون مواطن بمحافظة الإسكندرية من خلال إقامة قوافل طبية، ومعارض السلع الغذائية، ومستلزمات المدارس.





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وأكد المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمرشح ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" بالدائرة الرابعة غرب الدلتا، أهمية توقيت هذا الاستحقاق الانتخابي، لاستكمال المؤسسات الدستورية القوانينة وارساء قواعد العملية الديموقراطية في مصر.





وجدد صبري التاكيد على أهمية الالتزام الحزبي خلال هذه المرحلة فهو حجر الزاوية في أي كيان تنظيمي، وعمل منظم، مؤكدأ ان الحزب قادر بأعضاءه من الوصول إلى الصندوق وسنوصل رسالة للجميع أن حزب مستقبل وطن بقياداته متواجد على الأرض ويستطيع حشد مؤيديه.





من جانبه، شدد المهندس سامح الشيمي، المرشح لأنتخابات مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن رقم (1) (رمز الكتاب) على أن الحزب شارك بقوة خلال الفترة الأخيرة في دعم جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا، من التواجد الفعلى بين المواطنين والتفاعل مع الأوضاع الراهنة ومساعدة الدولة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والقرارات التى تتخذها الحكومة لمجابهة انتشار الفيروس.





وأشار سعد عبدالمولي، المرشح رقم (2) (رمز سنبلة القمح) إلى أن الحزب قام بتنفيذ مبادرات تعقيم للأماكن العامة، والشوارع، والمؤسسات الحكومية، وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا.





وأضاف المحامي علاء جاد، المرشح رقم (3) (رمز القلم) أن الحزب قام بتوزيع آلاف من العبوات الغذائية علي الأماكن الأكثر احتياجا في جميع أقسام المحافظة، حيث تم تحديد الأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد، حيث تم توصيل العبوات الغذائية لمعظم الأسر المتضررة حتى باب المنزل.





وقال السيد جمعة، المرشح رقم (4) (رمز السلم) إن مجلس الشيوخ القادم تقع على عاتقه مسئولية كبيرة في دعم الدولة ومؤسساساتها، من أجل استكمال المشروعات القومية العملاقة في البلاد، فضلًا عن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بالإسكندرية.





وأكد محمد حمزه المرشح رقم (6) (رمز المسدس) أن مرشحي الحزب سوف يكملون المسيرة علي قلب رجل واحد من اجل الوطن واستكمال الخدمات للشعب السكندري.





ونوه المحاسب نشأت متري صليب المرشح رقم (7) (رمز قناة السويس) إلى ضرورة التكاتف في تلك المرحلة ودعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، وأهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات، لنقل رسالة إلى الجميع باستقرار الجبهة الداخلية، لتوجه رسالة أن مصر بقوة شعبها وجيشها وشرطتها على قلب راجل واحد، وندعم القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات لحمايه الأمن القومي المصري.