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حوادث

دون إصابات ... السيطرة على حريق هائل بورش تصنيع المراكب بالأنفوشي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:51 ص
حريق مركب الانفوشى
حريق مركب الانفوشى
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أحمد بسيوني
تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب بمنطقة الأنفوشي، حيث اندلعت النيران في البداية في بعض الأكشاك الخشبية الموجودة على الشاطئ.

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، مساعد وزير الداخلية إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالمحافظة حول ورود بلاغ باندلاع حريق هائل بالأنفوشي في منطقة تصنيع مراكب الصيد أمام شارع الحجاري بالأنفوشي في نطاق حي الجمرك.

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والتهمت النيران عددًا من مراكب الصيد الموجودة في المنطقة، كما اندلعت في أحد المطاعم المتاخمة لورش تصنيع مراكب الصيد، ولكن دون إصابات.

وعلى الفور تحركت القيادات الأمنية وسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، والقيادات التنفيذية بحي الجمرك، للسيطرة على الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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