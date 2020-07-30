وسط استعدادات مكثفة للعيد.. محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس والمصريين بحلول عيد الأضحى









وأعرب الشريف عن أمنياته لمصر بدوام التقدم والرقي والاستقرار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.













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وفي إطار متصل رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحي المبارك وخلال فترة أجازة العيد في كافة القطاعات.













وتنعقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بشكل دائم على مدار الــ ٢٤ ساعة، لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.



