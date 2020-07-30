AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وسط استعدادات مكثفة للعيد.. محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس والمصريين بحلول عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:41 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
أحمد بسيوني
هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك


وأعرب الشريف عن أمنياته لمصر بدوام التقدم والرقي والاستقرار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. 



أقرأ أيضًا:



وفي إطار متصل رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحي المبارك وخلال فترة أجازة العيد في كافة القطاعات. 



وتنعقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بشكل دائم على مدار الــ ٢٤ ساعة، لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر يُهنئ الرئيس السيسي والعالم العربيّ والإسلاميّ بعيد الفطر

محافظ البحيرة يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الفطر المبارك

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

نتوجه للعلي القدير أن يحفظ أزهرنا الشريف.. وزير الداخلية يهنئ الطيب ومفتى الجمهورية بعيد الأضحى

قضايا الدولة تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

«المصريين الأحرار» يهنئ الرئيس والشعب بعيد الأضحى: ستظل مصر أبية بين الأمم

ترشيحاتنا

بماكياج مختلف وشعر فضي.. أسماء أبو اليزيد تتألق من أحدث جلسة تصوير

دعاء يوم عرفة قبل غروب الشمس.. لسه قدامك فرصة

أستون فيلا يوجه ضاربة صادمة لـ تريزيجيه عل الموقع الرسمي

والدة شهيد الغربة في السعودية تروي كواليس لحظاته الأخيرة وتطلب تدخل الرئيس السيسي

أقوى من المضادات الحيوية.. 3 أعشاب تحارب مشاكل الجهاز التنفسي

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في مسابقة الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمالك في العيد.. خلطة تقشير الجسم لإزالة الجلد الميت

لو ملكش في اللحمة .. طريقة عمل الفاهيتا بخطوات بسيطة

بماكياج مختلف وشعر فضي.. أسماء أبو اليزيد تتألق من أحدث جلسة تصوير