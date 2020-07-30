محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق الثانوى العام بحد أدنى ٢٤٠ درجة

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المرحلة الثانية لتنسيق القبول للصف الاول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، بحد أدنى ٢٤٠ درجة للمرحلة الثانية بكافة مدارس الثانوي العام بمحافظة الإسكندرية





جاء ذلك بحضور يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية .





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كما اعتمد المحافط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية .





جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية ٨٥٤٨٢ طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 99% بإجمالي عدد ٨٤٦٢٥ طالب وطالبة.





وقد اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول للصف الاول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم في المرحلة الأولى، ليقبل بحد أدنى 250 درجة للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوى العام بالمحافظة ، و271 درجة كحد أدنى للمدارس أو الفصول المميزة .



