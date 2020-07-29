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محافظات

لاتباعها خلال ذبح الأضاحي.. المعهد العالي للصحة بالإسكندرية يصدر حزمة من النصائح

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:02 م
ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
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أحمد بسيوني
أصدر المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، اليوم الاربعاء، حزمة من النصائح والاجراءات الوقائية التى يجب اتباعها خلال عملية ذبح الاضاحي، وذلك تجنبا لانتشار العدوى بفيروس كورونا وحفاظا علي سلامة المواطنين.

وذكر المعهد، في بيان له اليوم، أنه لابد من تقليل عدد الحاضرين لمشاهدة الأضحية وعدم الازدحام حولها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين أو تطهيرهما قبل وبعد أي تعامل مع الأضحية.

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وشدد المعهد على ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة لعدم تلويث اللحوم بالصوف أو الروث خصوصا عند سلخ الذبيحة، مع تجنب نفخ الأضحية عن طريق الفم خلال عملية الذبح حيث أن ذلك قد يؤدي إلى نقل العدوى إلى اللحم إذا كان الشخص مصابا.

وطالب بارتداء الجميع (وخاصة الجزار ومعاونيه) الكمامات لمنع انتقال الفيروس من شخص لاخر، والتأكد من عدم تواجد أي "مرضى" خلال الذبح ، وتجهيز مكان الذبح والتأكد من نظافته وتوفر الماء به، وتغليف اللحوم في أكياس نظيفة، وجمع كل النفايات في أكياس بلاستيكية والتخلص منها بطريقة ملائمة، مع تنظيف وتطهير أماكن البيع والذبح جيدًا وكذلك الأدوات المستخدمة في الذبح.
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