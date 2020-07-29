انقطاع المياه عن الساحل الشمالي.. والشركة: إصلاح الكسر أوشك على الانتهاء

أعلنت شركة مياه الشرب الإسكندرية اليوم الأربعاء أن الفنيين بالشركة على وشك إصلاح الكسر المفاجئ في أحد الخطوط الرئيسية بغرب الإسكندرية "800 مم "، والذي أدى إلى ضعف المياه في بعض مناطق الساحل الشمالي





وأشار مصدر مسئول بالشركة في تصريحات لصدى البلد إلى أن الكسر كان في المنطقة من الكيلو 40 ساحلى وحتى الكيلو 47 ساحلي، ويتم إصلاحه حاليًا ومن المقرر ضخ المياه في غضون ساعة على الأكثر.





وفي سياق متصل، أجرى المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، محادثات مع فريق إنتاج وتوزيع غرب والتحليل الهيدروليكي والمستشار الفني حول مراجعة سياسة إدارة منظومة المياه داخل رافع مرغم والمنطقة الحرة ومباحثة وضع حل جذري لشكاوي أهالي مساكن البتروكيماويات والعرايس بمناطق العامرية وعبد القادر.





اقرأ أيضًا:





يأتي هذا في إطار حملات متابعة استعدادات المحطات والروافع لاستقبال عيد الأضحى المبارك.





وقال "جابر" إن هدفنا الرئيسي بالوقت الحالي ينقسم إلي اتجاهين قائمين علي عمليات الإحلال والتجديد لعنابر الروافع وخطوط التغذية والطرد؛ علاوة علي تطوير سياسة إدارة المحابس علي النحو الذي يساهم في تحسين ضغوط المياه".





وأضاف "جابر" إن حالة وصول المياه للمستهلك وبالتحديد في وقت الذروة هي مؤشر نجاح إدارتك لمنظومة البلوف موضحًا أن معدل إرتفاع الاستهلاك أصبح متغير و وتصاعدي بشكل سريع خلال الآونة الأخيرة.



