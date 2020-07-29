AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انقطاع المياه عن الساحل الشمالي.. والشركة: إصلاح الكسر أوشك على الانتهاء

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:33 م
انقطاع المياه
انقطاع المياه
Advertisements
أحمد بسيوني
أعلنت شركة مياه الشرب الإسكندرية اليوم الأربعاء أن الفنيين بالشركة على وشك إصلاح الكسر المفاجئ في أحد الخطوط الرئيسية بغرب الإسكندرية "800 مم "، والذي أدى إلى ضعف المياه في بعض مناطق الساحل الشمالي.

وأشار مصدر مسئول بالشركة في تصريحات لصدى البلد إلى أن الكسر كان في المنطقة من الكيلو 40 ساحلى وحتى الكيلو 47  ساحلي، ويتم إصلاحه حاليًا ومن المقرر ضخ المياه في غضون ساعة على الأكثر.

وفي سياق متصل، أجرى المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، محادثات مع فريق إنتاج وتوزيع غرب والتحليل الهيدروليكي والمستشار الفني حول مراجعة سياسة إدارة منظومة المياه داخل رافع مرغم والمنطقة الحرة ومباحثة وضع حل جذري لشكاوي أهالي مساكن البتروكيماويات والعرايس بمناطق العامرية وعبد القادر.

اقرأ أيضًا:

يأتي هذا في إطار حملات متابعة استعدادات المحطات والروافع لاستقبال عيد الأضحى المبارك. 

وقال "جابر" إن هدفنا الرئيسي بالوقت الحالي ينقسم إلي اتجاهين قائمين علي عمليات الإحلال والتجديد لعنابر الروافع وخطوط التغذية والطرد؛ علاوة علي تطوير سياسة إدارة المحابس علي النحو الذي يساهم في تحسين ضغوط المياه".

وأضاف "جابر" إن حالة وصول المياه للمستهلك وبالتحديد في وقت الذروة هي مؤشر نجاح إدارتك لمنظومة البلوف موضحًا أن معدل إرتفاع الاستهلاك أصبح متغير و وتصاعدي بشكل سريع خلال الآونة الأخيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لعيد الأضحى.. مياه الشرب بالإسكندرية: تكثيف الجولات الميدانية لتفقد احتياجات المحطات

ترشيحاتنا

أكبر من أزمة سد النهضة.. وزير الرى السابق لـ صدى البلد: استثمار تريليون جنيه فى معالجة المياه خطة مستقبلية لمواجهة الزيادة السكانية

توقف مباراة الزمالك وطلائع الجيش بعد انطلاقها بـ دقيقة.. اعرف السبب

بدء التحضير لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة.. فيديو

نقابة المهن الموسيقية توضح الحالة الصحية لـ نجاة الصغيرة

الذهب يسجل ارتفاعًا جديدًا.. عيار 24 يقترب من 1000 جنيه للجرام

رئيس الوزراء: سنعود للإغلاق حال تزايد عدد إصابات فيروس كورونا

AdvertisementS

الذهب يسجل ارتفاعًا جديدًا.. عيار 24 يقترب من 1000 جنيه للجرام

كيف نجحت الدولة في تجنب السيناريو الأوروبي والأمريكي مع كورونا.. رئيس الوزراء يوضح

توقف مباراة الزمالك وطلائع الجيش بعد انطلاقها بـ دقيقة.. اعرف السبب

بعت الغسالة والتلاجة.. والدة فتاة التيك توك تنهي إجراءات دفع الكفالة

بعد رسالتها إلى الرئيس السيسى.. أشرف زكى يرد بقوة على حنان شوقى

دعاء يوم التروية مستجاب ويفرج الهم

القصة الكاملة لأزمة حنان شوقى.. الفنانة تستغيث بالرئيس السيسي.. وأشرف زكى يرد بقوة

خروج قطار عن مساره في أريزونا الأمريكية واشتعال النيران بعرباته.. فيديو وصور

عودة الجثمانين وإعانات لأسرهما.. نائب يكشف تطورات في مقتل مصرييَن على يد سعودي

تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن كورونا

100 حساب.. حسن شاكوش يروج لأغنيته الجديدة بصحبة أحمد سعد.. والنقابة تتوعد.. فيديو

شوبير لـ فاروق جعفر: آسفين يا كابتن.. وإيه علاقة بطولات الزمالك ورئيسه بتصريحاتك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق منزلية فعالة لـ علاج الفشل الكلوى

جددي سفرتك.. تتبيلة مميزة لـ لحم العيد

لا تهملها.. 8 أعراض مبكرة لمرض السكري