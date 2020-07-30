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محافظات

صحة الاسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاحتفالات عيد الأضحى المبارك

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:38 م
صحة الاسكندرية ترفع
صحة الاسكندرية" ترفع درجة الاستعداد لاحتفالات عيد الأضحى
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أحمد بسيوني

"رفعت مديرية الصحة بالإسكندرية من درجة استعدادها للدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة ابتداء من يوم الخميس إلى حين الانتهاء من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من أجل تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامته.

وقالت دكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية إن خطة العمل تتضمن المرور المستمر  وتكثيف تواجد الفريق الطبى، وتأجيل العمليات الغير طارئة، بالإضافة الى توفير مخزون من أدوية ومستلزمات الطوارئ بالمستشفيات، وتوفير أكياس الدم من مختلف الفصائل ومشتقاته وتوافر الامصال مع التأكد من توافر المياه ومولدات الكهرباء والتأكدمن صلاحيتها تحسبا إلى اى طارئ.


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كما تتضمن المرور على المنشآت الغذائية وتكثيف الرقابة على أماكن تصنيع  وبيع وحفظ اللحوم ومنتجاتها للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين بالاسواق والمطاعم ومحال بيع اللحوم ومنافذ للبيع المختلفة.  مع تكثيف المرور على المجازر من حيث النظافة واستيفاء الاشتراطات الصحية.


وأضافت السيد أنه تم تشكيل غرفة الازمات والطوارئ على مدار الساعة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي.


كما تم التشديد على سرعة الابلاغ الفورى لمديرى المستشفيات  عن اى مصابين يتم استقبالهم بالمستشفيات اثناء رفع حالة الاستعداد.

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