عبر الإنترنت بمكتبة الإسكندرية.. مؤتمر اختر كليتك: يجب التركيز على متطلبات سوق العمل

نظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية المؤتمر السنوي الثالث عشر "اختر كُلِّيتك" والموجه لطلاب الثانوية العامة، بهدف إرشاد ومساعدة طلاب الثانوية العامة على اختيار الكلية التي تناسب ميولهم.





ونظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد هذا العام، تم تنظيم المؤتمر عبر المنصات الإلكترونية، وبثه على صفحة برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية على الفيس بوك وتخطي عدد المتابعين للمؤتمر حاجز السبعين ألفا.





افتتحت المؤتمر الدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي نيابة عن الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، حيث أكدت أن هذا المؤتمر يعقد في إطار رسالة مكتبة الإسكندرية لدعم الشباب وبناء قدراتهم المعرفية والعلمية حيث لم تدخر المكتبة جهدا في دعم هؤلاء الشباب، وفي مساعدتهم علي خلق بيئة مشجعة لهم تمكنهم من التطور والابتكار، وذلك ايمانا منها بان الشباب هم قاطرة التنمية وبناة المستقبل.



كما أكدت حرص الدكتور مصطفي الفقي علي أن ينظم المؤتمر هذا العام رغم تحدي وباء فيروس كورونا وأن تستمر المكتبة في تقديم جميع خدماتها وأنشطتها لجمهورها من خلال منصات التواصل الإلكتروني الحديثة.





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وشارك في افتتاح المؤتمر الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات الذي قدم الشكر لمكتبة الإسكندرية ومديرها علي تنظيم هذا المؤتمر لطلاب الثانوية العامة وأكد على رؤية وزارة التعليم العالي في التوسع في التعليم التكنولوجي والعمل على افتتاح كليات تكنولوجية بجميع المحافظات.



وشدد على جودة التعليم المقدم بالجامعات المصرية وحرص الوزارة علي إنشاء جامعات جديدة خاصة ذات البعد الدولي، مشيرا إلي ضرورة أن يختار الطلاب الكلية التي تناسب ميولهم وطموحاتهم مع التركيز علي متطلبات سوق العمل.



وتحدث الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب نيابة عن الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، وقدم الشكر لمكتبة الإسكندرية على تبنيها هذا المؤتمر منذ عام 2006 وتسخيرها لجميع امكاناتها للطلبة وتنظيم المؤتمر بالقاهرة ومختلف المحافظات.



وأوضح أن اختيار الطالب لكليته يجب أن يكون طبقا لطموح الطالب ورغبته وليس امتثالا لضغط من الأسرة أو المجتمع ويجب تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، مؤكدا أن سوق العمل في المستقبل سوف يشمل وظائف جديدة وستختفي وظائف اخرى ولذا يجب التركيز على متطلبات سوق العمل في المستقبل.



وتتضمن المؤتمر جلسة عن "دور التعليم والمعرفة والتكنولوجيا لخلق عالم جديد" تحدث فيها الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق الذي أوضح أن الذكاء الاصطناعي هو القدرة على برمجة الحاسبات والأجهزة لأداء الأعمال الني تتطلب الذكاء البشري.



وأضاف أن العالم يتجه الآن إلى التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة والتي بدأت بالمحمول ثم إنترنت الأشياء وتكنولوجيا كشف المواقع والتفاعل بين الإنسان والالة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد وعلوم البيانات وهي ثروة حقيقة وتحليها هام جدا لاتخاذ أفضل القرارات وان العالم يتحول الى العالم الرقمي وهو العالم الذي سيواجه الطلاب عند انتهاء دراستهم، وهناك وظائف جديدة تم استحداثها وستختفي الوظائف التقليدية لأن الروبوت سيقوم بها ويجب أخذ هذا في الاعتبار عند ملء استمارة اختيار الكلية ومجال الدراسة وشدد على أهمية دراسة البرمجة ودمجها في جميع مجالات الدراسة مثل الطب والعلوم والهندسة والزراعة.