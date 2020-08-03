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محافظات

حوادث الغرق عرض مستمر .. مصرع شابين في العجمي بعد تسللهما للبحر فجرا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:35 م
شواطى الاسكندرية
شواطى الاسكندرية
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أحمد بسيوني
شهد شاطئ هدير بالبيطاش بمنطقة العجمي فجر اليوم حادث غرق شاب، تسلل ليلًا إلى الشاطئ، حيث تلقى قسم شرطة العجمي بلاغًا في الساعات الأولى من صباح اليوم يفيد بغرق سليمان أحمد، يبلغ من العمر 26 عامًا من محافظة القاهرة.

كما تلقى القسم بلاغًا اخر بغرق شاب، 18 سنة، من مركز أبو حمص بحيرة، تسلل إلى شاطئ النقابات بالبيطاش في الخامسة فجرًا، وقذفت الأمواج جثتيهما في أماكن نزولهم إلى المياه.

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تم انتشال الجثامين، ونقلهما بواسطة الإسعاف إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعتين.

وتناشد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة ووكيل الوزارة، بالتزام التعليمات وعدم النزول إلى الشواطئ، المغلقة بالفعل بقرار من رئيس الوزراء لعدم تعريض حياتهم وذويهم للخطر.

وشهد شاطئ النخيل حادثًا مؤسفًا منذ حوالي 25 يومًا حيث غرق 12 شخصًا داخل الشاطئ بعد تسللهم ليلًا إلى الشاطئ. وبعدها بأيام شهد شاطئ الصفا بمنطقة أبوتلات غرق 4 أشخاص بعد نزولهم إلى الشاطئ أيضًا في وقت الفجر.

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