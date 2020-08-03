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محافظات

في آخر أيام العيد .. ضبط أغذية فاسدة وتحرير 34 محضرا ضد مخابز مخالفة بالاسكندرية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:31 م
حملات على المحلات
حملات على المحلات
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أحمد بسيوني
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات على المحلات والأسواق والمخابز، لضبط المخالفات، ومراقبة الأسواق.

وقال محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، إنه بناء على رصد أحد الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود لحوم فاسدة بأحد فروع إحدى أكبر السلاسل التجارية بالإسكندرية، قاد المحاسب محمد سعد الله حملات رقابية رابع ايام عيد الأضحى على أفرع السلسلة التجارية، بالتعاون مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط 50 كجم اجزاء فراخ وكبد فراخ وأرانب بدون بيانات ومجهولة المصدر، و157 كجم بسطرمة بدون بيانات وغير صالحة للاستخدام الادمي.

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وخلال الحملة، تم سحب عينات من مصنعات اللحوم للتحليل والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية من عدمه.
و تم خلال الحملة تحرير  4 محاضر عدم حمل شهادات صحية.
وأشار القلش إلى إن غرفة عمليات المديرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وما يتبعها من غرف عمليات فرعية واصلت عملها اليوم رابع ايام عيد الاضحى المبارك، حيث تم تحرير 34 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة (توقف بدون اذن من التموين، وإنتاج خبز ناقص وزن.
و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

في آخر أيام العيد .. ضبط أغذية فاسدة وتحرير 34 محضرا ضد مخابز مخالفة بالاسكندرية
في آخر أيام العيد .. ضبط أغذية فاسدة وتحرير 34 محضرا ضد مخابز مخالفة بالاسكندرية
في آخر أيام العيد .. ضبط أغذية فاسدة وتحرير 34 محضرا ضد مخابز مخالفة بالاسكندرية
في آخر أيام العيد .. ضبط أغذية فاسدة وتحرير 34 محضرا ضد مخابز مخالفة بالاسكندرية
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