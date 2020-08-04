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تعليم

رغدة بيومي "السادس أدبي": لم أتمالك أعصابي وانهمرت في البكاء بمجرد معرفة النتيجة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
أعربت رغدة بيومي، السادس مكرر بالثانوية العامة من الإسكندرية الشعبة الأدبية، عن سعادتها الغامرة بتفوقها في الثانوية العامة مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تكون من أوائل الجمهورية.

وأشارت رغدة في تصريحات لـ "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، عقب إخطارها بالنتيجة، إلى إنها لم تتمالك نفسها بمجرد علمها بالخبر، وانهمرت بالبكاء، وبعدما تمالكت أعصابها ذهبت لتصلي ركعتي شكر لله.

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وأضافت أن إحدى صديقات والدتها هي أول من أخبرها بالنتيجة، ولم تتلق إتصالا من الوزارة أو من مكتب الوزير.

وأكدت أنها كانت في تخوف شديد من امتحانات الثانوية العامة فهي سنة صعبة في الأصل، ومع انتشار فيروس كورونا، الخوف زاد، مضيفة قائلة: "بعد كورونا السنة بقيت أصعب وبقينا عايشين في حالة أصعب".

وحول الكلية التي ترغب في الالتحاق بها، قالت رغدة: "لسه محددتش حتى الأن، هافكر كويس الأول وأحدد الكلية بعناية".

وأشارت والدتها أنها لا تستطيع وصف إحساسها عندما علمت بالخبر من أحد أصدقائها، قائلة: " إحساسي متلغبط على بعضه مش متوقعه انها تكون من الأوائل، فصرخت وضحكت وعيط... إحساس متلغبط جدًا".

ونوهت إلى أن ابنتها كانت منظمة جدًا وتذاكر جيدًا طوال العام وده نتيجة تعبها ومجهودها وربنا يوفقها في الكلية إن شاء الله.

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2019-2020، وقدم التهنئة للأوائل.
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