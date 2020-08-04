نائب لبناني يعلن استقالته من البرلمان على الهواء مباشرة.. فيديو

أعلن النائب اللبناني مروان حمادة، اعتزامه تقديم استقالته على الهواء مباشرة خلال لقاء بقناة "العربية"، في أعقاب الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت.





وقال مروان حمادة، النائب عن حزب "اللقاء الديمقراطي"، في تصريح لقناة MTV اللبنانية: "سأقدم استقالتي من مجلس النواب غدا الأربعاء، مطالبا الرئيس اللبناني ميشال عون بالرحيل من الرئاسة على خلفية الإهمال والدمار الذي حل بلبنان.





وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.





وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان.





فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، حالة الطوارئ تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للدفاع.





وأكد دياب في تصريحات عاجلة، ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة اسبوعين.



