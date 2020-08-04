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رياضة

أيمن حفني يكشف سبب فسخ عقده مع المقاولون ..فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:52 م
ايمن حفني
ايمن حفني
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عمرو ابوبكر
علق أيمن حفني نجم الزمالك السابق على قرار إدارة نادي المقاولون العرب بفسخ التعاقد معه، مشيرا إلى أنه أجرى المسحة الثانية مع ذئاب الجبل وشارك في ثلاث تدريبات وغاب عن التدريب الرابع لظروف خاصة، ففوجئ بالإداري يتحدث معه ويقوله له " كابتن عماد بيقولك شكرا والإعارة انتهت".

وأضاف "حنفي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، "أجريت اتصالا بالكابتن جمال عمر مدرب عام المقاصة السابق، لقوة علاقته مع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون إلا أن الأخير أكد له أن قرار فسخ العقد نهائي، وتم تحويلي أيضا للشؤون القانونية".

واختتم نجم الزمالك السابق "أخطرت الشؤون القانونية بغيابي عن المسحة الأولى لظروف خاصة وتواجدت بالمسحة الثانية لدرجة أن محامي نادي المقاولون العرب قال لي هذا الكلام لم يحدث مع ناشئ صغير فهل من المنطقي فسخ تعاقدك لغيابك عن تدريب واحد فأكدت له أن هذا ما حدث فعلا".
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