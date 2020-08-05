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أخبار البلد

مسلَّة ومتصفح وعلم مصر.. الأعلى للإعلام يعتمد الشعار الرسمي الجديد للمجلس

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:19 ص
شعار المجلس الأعلى
شعار المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام
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أ ش أ
اعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشعار الجديد الخاص به، ليبدأ استخدامه من أمس الثلاثاء.

ويضم الشعار الجديد للمجلس مسلة فرعونية عليها علامات ترمز للعمل الإعلامي ككل، مثل القلم الذي يرمز للصحافة، والميكروفون الذي يرمز للإذاعة، والشاشة التي ترمز للتليفزيون، وعلامة متصفح ترمز للمواقع الإلكترونية، وبجانب المسلة توجد 3 مثلثات متداخلة ترمز للأهرامات، ويحيط بالشعار من الخارج دائرة بالألوان الأحمر والأبيض والأسود التي تمثل علم مصر، وبجوار الرسم عبارة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الشعار الجديد تمت الموافقة عليه؛ بعد عرضه على المجلس في اجتماعه الأخير، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة بشأنه من الأعضاء.

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