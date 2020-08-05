أطعمة قلوية تحارب الفيروسات وتزيد من مناعتك

يساعد تناول المزيد من ال أطعمة القلوية ، على بقائك في مأمن من السمنة والمشكلات الصحية والمزاج السيء. إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد





1. الأفوكادو

يساعد تناول الأفوكادو على خفض المستوى الكلي للكوليسترول ​​بنسبة 8.2٪. إلى جانب ذلك ، يساعد الأفوكادو على تحسين هضم المغذيات من الفواكه والخضروات.



2. الموز

يحتوي الموز على نوعين أساسيين من الألياف والبكتين كما يحتوي الموز على الفيتامينات تساعد على ضبط مستوى السكر في الدم وخفض ضغط الدم بفضل غناه بالبوتاسيوم.



3. القرنبيط

يتجاوز القرنبيط على فيتامينات С ، А ، В ، РР ، وكذلك الكولين الذي يجعل الجهاز العصبي أقوى ويساعد على منع تراكم الكوليسترول في الكبد. كما يحتوى القرنبيطعلى الكالسيوم على عظام أقوى ومغنيسيوم الذى يمنحك مزاج جيد.



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4. البطيخ

يحتوي على كاروتين الذي يقلل من احتمال الإصابة بالسرطان ، والألياف ، وكذلك حمض الفوليك والأسكوربيك لدعم الجهاز المناعي والأنسجة وأيضًا ، نظرًا لوجود الكثير من فيتامين سي ، يمكن أن يساعد البطيخ في الحفاظ على صحة بشرتنا وجمالها



5. الليمون