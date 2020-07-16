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مرأة

دخل التجارب النهائية .. كل ما تود معرفته عن لقاح موديرنا الأمريكي لعلاج كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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رشا عوني
في الوقت الذي يسارع فيه العلماء حول العالم لتطوير لقاح فعال لعلاج فيروس كورونا التاجي، نجحت شركة مودرنا الأمريكية في تطوير دواء جديد لعلاج كورونا. ودخل اللقاح التجارب النهائية للتأكد من فعاليته وإعلانه كأول علاج لفيروس كورونا، الذي تفشى منذ أواخر العام الماضي في الصين ثم غزا العالم كله، وراح ضحيته العديد من الوفيات ، وأعداد كبيرة من المصابين بكورونا


وكشف الدكتور أشرف الفقي استشاري المناعة والزميل السابق لهيئة سلامة الأدوية الأمريكية، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للتجارب السريرية  لـ لقاح موديرنا الأمريكي لفيروس كورونا، وهي ثلاث مراحل، الأولى تركز على كيفية ايجاد الجرعة الأكثر كفاءة، وتم الاتفاق على جرعة معينة، مضيفا أن لقاح "موديرنا" الأمريكي لكورونا دخل مرحلة التجارب النهائية، وهو الأكثر تقدما.


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وأعلنت الشركة نجاحا واعدا لهذا اللقاح الجديد الذي سيبدأ المرحلة النهائية له في 27 يوليو الجاري ، حيث أثبتت التجارب الأولية أن اللقاح آمن ويساعد في منع الإصابة بفيروس كورونا التاجي . 


أما عن تفاصيل لقاح شركة موديرنا ، فكانت الشركة الأمريكية  قد أعلنت أن اللقاح الذي أطلقت عليه تسمية "إم آر إن ايه-1273" بدا أنه يؤدي إلى استجابة مناعية لدى 8 أشخاص تلقوه، بحجم الاستجابة نفسه، الذي يمكن رؤيته لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس.


وقال المدير الطبي لشركة ـ"موديرنا"، تال زاكس، إن "هذه المعطيات المؤقتة من المرحلة 1، رغم أنها أولية، تبين أن اللقاح إم آر إن ايه-1273 يؤدي إلى استجابة مناعية بالحجم نفسه لتلك التي تثيرها العدوى الطبيعية".


وأوضحت الشركة أن اختبارات أجريت بشكل منفصل على فئران أثبتت أن اللقاح يمنع الفيروس من الوصول إلى الرئتين.

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