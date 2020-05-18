دعم أمريكي بنصف مليار دولار لتجارب شركة موديرنا لـ لقاح كورونا

أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن دعمها لتجارب شركة موديرنا للقاح فيروس كورونا المستجد، بمبلغ قدره نصف مليار دولار.





وارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين بعد أن أعلنت شركة موديرنا أن اختباراتها الأولية للقاح محتمل ضد كورونا قد أسفرت عن نتائج إيجابية.



وأعلنت شركة موديرنا الأمريكية، الاثنين، عن توصلها لنتائج إيجابية في المرحلة الأولى لتجارب لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد.





وكانت الشركة أعلنت أنها حصلت على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للمرحلة الثانية من تجاربها بشأن تطوير لقاح للقضاء على فيروس كورونا المستجد.





وشمل اختبار المرحلة الثانية نحو 600 متطوع سليم، نصفهم تتراوح أعمارهم بين 18-55 سنة، والنصف الثاني تتجاوز أعمارهم 55 سنة.





يذكر أن هناك نحو 115 لقاحا يتم تطويره في مختلف أنحاء العالم منذ نهاية أبريل الماضي، من أجل مواجهة فيروس كورونا.





كان الطبيب الأمريكي والمسئول عن ملف مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، قد صرح قبل أسابيع بأن أول لقاح سيكون جاهزا مع بداية عام 2021 إذا سارت كل الأمور بشكل جيد.