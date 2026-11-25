تستعد إسبانيا لخوض انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر 2026، وسط منافسة سياسية محتدمة بين اليمين واليسار، في ظل تصاعد القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها أزمة الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب الضرائب وسياسات الهجرة، وهي ملفات مرشحة للتأثير بقوة في اختيارات الناخبين وتحديد شكل الحكومة المقبلة.

وكشفت أحدث استطلاعات الرأي عن استمرار تقدم المعسكر اليميني، بقيادة الحزب الشعبي المحافظ، إلا أن المؤشرات الانتخابية أظهرت في الوقت نفسه تحسنًا في أداء الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم، وتقلص الفارق بينه وبين منافسه الرئيسي، بما ينذر بمنافسة أكثر تقاربًا مع اقتراب موعد التصويت.

الانتخابات المبكرة وتركيبة البرلمان

وتأتي الانتخابات المبكرة بدعوة من رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، الذي أعلن في 6 أكتوبر 2026 التوجه إلى انتخابات جديدة، بعد تعثر تمرير حزمة من التشريعات المتعلقة بالإسكان داخل البرلمان، في ظل الخلافات السياسية بشأن معالجة أزمة السكن والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

ويختار الناخبون أعضاء البرلمان الإسباني المعروف باسم «الكورتيس العام»، والذي يتكون من مجلسين؛ أولهما مجلس النواب الذي يضم 350 مقعدًا، ويتطلب تشكيل حكومة مستقرة الحصول على دعم أغلبية لا تقل عن 176 مقعدًا، وثانيهما مجلس الشيوخ الذي يضم 267 مقعدًا، من بينها 209 مقاعد بالانتخاب.

ولا تقتصر المنافسة على الأحزاب الوطنية الكبرى، إذ تحظى الأحزاب الإقليمية، خصوصًا في كتالونيا وإقليم الباسك، بأهمية كبيرة في حسابات تشكيل الحكومة، نظرًا إلى إمكانية لعبها دورًا حاسمًا في توفير الأصوات البرلمانية اللازمة لتأمين الأغلبية.

معسكر اليمين.. خفض الضرائب وتشديد الهجرة

ويتقدم المعسكر اليميني الحزب الشعبي المحافظ، بقيادة ألبرتو نونيز فيخو، بدعم من حزب فوكس اليميني المتطرف، الذي يتزعمه سانتياجو أباسكال، ويعتمد الحزبان على خطاب سياسي يركز على خفض الضرائب، وتشديد إجراءات الهجرة، إلى جانب طرح سياسات اقتصادية تستهدف تعزيز النشاط الاستثماري وتخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات.

ويحاول الحزب الشعبي توظيف حالة الاستياء المرتبطة بأزمة الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب الانتقادات الموجهة إلى أداء الحكومة الحالية، لتعزيز فرصه في الوصول إلى السلطة، بينما يسعى حزب فوكس إلى توسيع نفوذه السياسي من خلال التركيز على ملف الهجرة والقضايا المرتبطة بالهوية الوطنية والأمن.

الاشتراكيون وتحالفات اليسار

في المقابل، يقود الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، برئاسة بيدرو سانشيز، المعسكر اليساري، مستندًا إلى برنامج يركز على الحماية الاجتماعية، وتنظيم سوق الإيجارات، وتعزيز تدخل الدولة في معالجة أزمة الإسكان، فضلًا عن الدفاع عن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية.

ويحظى الحزب بدعم قوى يسارية أخرى، من بينها تحالف الجبهة العريضة وحزب بوديموس، اللذان يمثلان مكونات رئيسية في المشهد اليساري، رغم التحديات التي تواجههما على مستوى الحفاظ على قاعدتهما الانتخابية وتجاوز الخلافات السياسية والتنظيمية.

استطلاعات الرأي.. الحزب الشعبي في المقدمة

وبحسب استطلاعات الرأي المجمعة التي أوردتها صحيفة «إل باييس» الإسبانية، يتصدر الحزب الشعبي المحافظ المنافسة بنحو 31.5% من نوايا التصويت، متقدمًا على الحزب الاشتراكي العمالي، الذي يحصل على نحو 29%، فيما يأتي حزب فوكس في المرتبة الثالثة بنسبة تقترب من 18%.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار تقدم اليمين، لكنها تكشف أيضًا عن تقلص المسافة بين الحزبين الرئيسيين، بما يجعل نتائج الانتخابات مفتوحة على احتمالات متعددة، خصوصًا في ظل تأثير الأحزاب الصغيرة والإقليمية في توزيع المقاعد البرلمانية.

ومنذ الإعلان عن الانتخابات، شهدت المؤشرات الانتخابية تحسنًا في أداء الحزب الاشتراكي العمالي، إذ تراجع الفارق بينه وبين الحزب الشعبي من نحو ست نقاط مئوية إلى أقل من 2.5 نقطة، وفقًا للاتجاهات الواردة في الاستطلاعات.

وتشير بعض التقديرات إلى أن الحزب الاشتراكي لا يزال يمتلك فرصة للوصول إلى المركز الأول، مع احتمالات تقدر بنحو 25%، وهو ما يعكس استمرار قدرة سانشيز على المنافسة رغم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجه حكومته.

تراجع الأحزاب اليسارية الصغيرة

وعلى الجانب الآخر، يواجه اليسار الواقع إلى يسار الحزب الاشتراكي تحديات انتخابية واضحة، مع تراجع التأييد الشعبي للتحالفات اليسارية مقارنة بانتخابات عام 2023.

وتُظهر بيانات الاستطلاعات حصول التحالفات المعروفة باسم «الجبهات» على نحو 6.8% من الأصوات، مقابل 1.1% لحزب بوديموس، ليصل إجمالي التأييد لهذه القوى إلى نحو 8%، مقارنة بنسبة 12.3% التي حققها تحالف سومار في الانتخابات السابقة.

ويضعف هذا التراجع قدرة الأحزاب اليسارية الصغيرة على تعزيز موقع المعسكر الاشتراكي، ويزيد من صعوبة بناء تحالف انتخابي وبرلماني واسع قادر على مواجهة تقدم اليمين.

فجوة بين اليمين واليسار

وعلى مستوى الكتل السياسية، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم واضح للمعسكر اليميني، الذي يضم الحزب الشعبي وفوكس، بنسبة إجمالية تبلغ 51.2%، مقابل 38.7% للمعسكر اليساري، الذي يتزعمه الحزب الاشتراكي العمالي وتشارك فيه أربعة أحزاب أخرى.

وتصل الفجوة بين المعسكرين إلى نحو 12.5 نقطة مئوية، في مؤشر على اتساع قاعدة التأييد لليمين مقارنة بالانتخابات العامة السابقة في عام 2023، عندما حصل اليمين على 45.6% من الأصوات، مقابل 44% لليسار، بما يعكس تحولًا ملحوظًا في موازين القوى السياسية.

39 مليون ناخب أمام صناديق الاقتراع

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، يبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر 2026 نحو 39 مليون ناخب.

ومن المقرر أن تتوزع عملية التصويت على نحو 22 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد، تشمل المدارس والمباني العامة، في انتخابات يُنتظر أن تحدد مستقبل الحكومة الإسبانية واتجاهاتها الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.

وتتجاوز أهمية هذه الانتخابات مجرد التنافس على مقاعد البرلمان، إذ تمثل اختبارًا لمدى قدرة حكومة سانشيز على الاحتفاظ بالسلطة، في مواجهة صعود اليمين وتنامي المطالب المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي وضبط الهجرة ومعالجة أزمة الإسكان، كما ستحدد نتائجها طبيعة التحالفات السياسية التي ستتحكم في المشهد الإسباني خلال السنوات المقبلة.