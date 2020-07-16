المملكة الأردنية تتعاقد على 2 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا

صادق وزير الصحة الأردني، سعد جابر ، على اتفاقية مع شركة "فايزر" للأدوية، يتم بمقتضاها تزويد الأردن بـ 2 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في حال نجاحه عالميا في القضاء على الفيروس.





ونقلت وكالة عمون الأردنية عن وزير الصحة قوله إن الاتفاقية جاءت ضمن جهود الحكومة والوزارة لتوفير اللقاح للأردنيين بعد أن قامت مراكز البحث بالتجارب عليه في المرحلة الثالثة وبدأت تجربة اللقاح على البشر.





ولم تكشف الوكالة عن اسم اللقاح، لكنها أشارت إلى أنه نظرا للتزايد العالمي في الطلب على اللقاح في حال إنتاجه، تواصلت وزارة الصحة مع الشركات وقامت بالتوقيع على عدة اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى ومنها شركة "فايزر" لتزويد الأردن باللقاح في حال نجاح التجارب وتأمين حاجة الأردنيين منه في ظل التنافس العالمي على اللقاح، بحلول نهاية العام الجاري.



