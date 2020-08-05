9 توجيهات من محافظ الغربية استعدادًا لـ انتخابات مجلس الشيوخ

عقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اجتماعا، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية؛ لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 والمقررة يومي 11 و12 من شهر أغسطس الجاري.





ووجه المحافظ ، الجهات المسئولة عن لجان الانتخابات، بالتعاون والتنسيق فيما بينها؛ لتوفير كافة الإمكانيات داخل اللجان وجاهزيتها أثناء العملية الانتخابية، مؤكدا ضرورة سلامة وجاهزية المقرات الانتخابية، والعمل علي توفير كراسي متحركه للناخبين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.





كما وجه باختيار أماكن مؤمنة لوضع المركبات القائمة لنقل أفراد التأمين أثناء الانتخابات، وتدبير السيارات المختلفة لتجهيز السرادقات الخاصة للجان، والتأكد من صلاحية خطوط التليفونات الأرضية باللجان.





وأصدر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة الصحة وهيئة الإسعاف برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات وتوافر سيارات الإسعاف والعمل على سرعة الوصول للمرضى، مشددا على ضرورة توافر كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وفي السياق ذاته، أكد محافظ الغربية على أهمية المشاركة في الانتخابات لاستكمال البناء الديمقراطي داخل الدولة.





يذكر أن عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت داخل محافظة الغربية يبلغ 3 ملايين و327 ألفا و350 مواطنا، وتجرى الانتخابات داخل 799 لجنة انتخابية على مستوي مراكز ومدن المحافظة المختلفة.