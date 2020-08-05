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بين الناس

مياه دمياط: تركيب 6 آلاف عداد مسبوقة الدفع

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
أعلن المهندس محمد بدوي عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط أن الشركة توسعت فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع على جميع مراكز المحافظة.

وأوضحت أنه تم تركيب عدد(٦٠٠٠)عداد مسبق الدفع، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والشركة القابضة بالتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع.

وأوضح ، عسل  أنه تم تشغيل وتفعيل عدد(٧) مراكز خدمة عملاء وهم ( دمياط _ فارسكور _ الروضة _ الزرقا _ كفر سعد _ الوسطاني )  وأنه جارى استكمال عدد (٣) مركز خدمة عملاء ليصبح العدد الاجمالى(١٠) مراكز لتقديم خدمة الشحن خلال ٢٤ ساعة وتذليل العقبات وذلك لخدمة عملاء شركة دمياط ولكسب ثقتهم فى العداد مسبق الدفع .

وتابع رئيس الشركة،  بأنه تم تدريب مسئولى الشحن للقيام بأعمال الشحن والتهيئة واستخراج التقارير والتعرف على كافة مهارات البرنامج بجميع مراكز خدمة العملاء وأنه تم التسهيل على العملاء فى أعمال الشحن لإمكانية الشحن من اى مركز خدمة عملاء داخل المحافظة دون التقيد بالمنطقة التابع لها العميل.
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