السيسي يعزى الرئيس اللبناني هاتفيا في ضحايا انفجار بيروت

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اتصالا بالرئيس اللبناني العماد ميشيل عون للتعزية في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس الثلاثاء، وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة المئات.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب عن خالص المواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.







