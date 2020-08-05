أثناء مرور قوة أمنية.. ضبط عاطل اقتحم شقة مسنة فى النزهة لسرقتها

لم تشفع توسلات سيدة مسنة لدى عاطل اقتحم شقتها لسرقتها بتحريض من أخر ، حيث نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط المتهم بالنزهة فور ارتكابه الواقعة وأرشد عن زميله.





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد الاطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالامن العام .





وفى أثناء مرور قوة أمنية برئاسة المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط عاطل، وبحوزته (سلاح أبيض "سكين"- شريط لاصق- 2 أفيز بلاستيك- هاتف محمول "مجهول المصدر").





بمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته، اعترف بسرقة الهاتف من داخل مسكن (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) كرهًا عنها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته بتحريض من(عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا) حيث تم ضبطه.





وأقر بما جاء بأقوال الأول وأضاف الاخير بأنه نظرًا لسابقة قيامه بعرض شقة سكنية للبيع ملك المجنى عليها وعلمه بثرائها وإقامتها بمفردها فخطط لسرقتها .





وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه، وعقب ذلك توجه الأول لمسكن المجنى عليها وحال قيامها بفتح باب الشقة سكنها قام بدفعها فى محاولة لتكبيلها، إلا أنها قامت بالصياح فإستولى على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار خشية ضبطه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



