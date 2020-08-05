AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أثناء مرور قوة أمنية.. ضبط عاطل اقتحم شقة مسنة فى النزهة لسرقتها

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبرى
لم تشفع توسلات سيدة مسنة لدى عاطل اقتحم شقتها لسرقتها بتحريض من أخر ، حيث نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط المتهم بالنزهة فور ارتكابه الواقعة وأرشد عن زميله.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد الاطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالامن العام .

وفى أثناء مرور قوة أمنية برئاسة المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط عاطل، وبحوزته (سلاح أبيض "سكين"- شريط لاصق- 2 أفيز بلاستيك- هاتف محمول "مجهول المصدر").

بمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته، اعترف بسرقة الهاتف من داخل مسكن (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) كرهًا عنها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته بتحريض من(عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا) حيث تم ضبطه.

وأقر بما جاء بأقوال الأول وأضاف الاخير بأنه نظرًا لسابقة قيامه بعرض شقة سكنية للبيع ملك المجنى عليها وعلمه بثرائها وإقامتها بمفردها فخطط لسرقتها .

وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه، وعقب ذلك  توجه الأول لمسكن المجنى عليها وحال قيامها بفتح باب الشقة سكنها قام بدفعها فى محاولة لتكبيلها، إلا أنها قامت بالصياح فإستولى على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار خشية ضبطه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباحث النزهة تعيد دراجة نارية وهاتفا محمولا قبل الإبلاغ عن واقعة السرقة

حبس عاطل لسرقته دراجة بخارية وهاتف محمول بالإكراه

سقوط لص مسلح يسرق حقائب المواطنين من الأتوبيسات بالقاهرة

دورية أمنية بالنزهة تضبط لصين مسلحين سرقا مواطنا بالإكراه

لص يتعدى على مواطن بـ «كتر» تسلل لمنزله وسرقه بالنزهة

حبس عاطل لسرقته مسكن مواطن والتعدي عليه بسلاح أبيض في النزهة

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق غدا عبر هذا الرابط

محمد بيومي ينسحب من الدفاع عن حقوق الزمالك في ملف قضية نادي القرن

أول تحرك دولي بعد انفجار بيروت.. جلسة طارئة لمجلس الأمن

بالزغاريد.. الأولى على الثانوية العامة تكشف أسرارا لأول مرة

الموضوع مالوش علاج.. شهيرة تكشف الحالة الصحية لـ محمود ياسين.. فيديو

جمال حمزة: حياتي كلها اتغيرت بعد التوقيع للأهلي

AdvertisementS

هل ينادى يوم القيامة على البشر باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

الموضوع مالوش علاج.. شهيرة تكشف الحالة الصحية لـ محمود ياسين.. فيديو

400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

وزيرة الإعلام اللبنانية: نقدر دعم مصر للبنان.. ونحتاج للمساعدة من كافة الدول الصديقة

عطاني القوة انزل 22 طابقا حافية مغطسة بالدم.. نادين نجيم تروي لحظات انفجار منزلها

لطلاب الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق غدا عبر هذا الرابط

الصليب الأحمر اللبناني يكشف أحدث إحصائية لضحايا انفجار بيروت

نشرة الفن| نقل نادين نجيم إلى المستشفى.. وتدمير بيت إليسا بسبب انفجار بيروت.. وهجوم على محمد رمضان

لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

محمد بيومي ينسحب من الدفاع عن حقوق الزمالك في ملف قضية نادي القرن

هذه الفئة لا يغفر الله لها مهما بلغ استغفارها.. علي جمعة يكشف عنهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب الرضيع للماء يسبب وفاته.. تفاصيل

لقطات مؤثرة.. أب لبناني يحاول حماية طفله لحظة وقوع انفجار بيروت

ملكة الإغراء واللون الأحمر.. صور نادرة تبرز رشاقة وأنوثة مارلين مونرو