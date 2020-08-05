الحقيقة أو القتل.. كيد النساء ينتصر في مملكة إبليس

سر الخريطة لم يعد سرًا بعد الحلقة الرابعة من الفصل الثاني من مسلسل مملكة إبليس، حيث اكتشفت داليدا (إيمان العاصي) أمر الكنز المُخبّأ في باطن الحارة، وواجهت والدتها الفرنساوية (فيدرا) التي أنكرت ذلك وأوشكت على ضربها حتى تدخّل الخواجة (أحمد داوود)، في الوقت نفسه كانت لظيّمة عمّة فتحي إبليس (صبري فوّاز) توبخه على الهرب من الحارة، وتشدد عليه عدم تكرارها، ومعها شكّت أزهار (غادة عادل) بالصدفة في كونه أخاها، بعدما سمعته يشكر والدتها أنها أنقذت حياته، ولكن لم ينفع التوبيخ أو الضرب، فقد هرب الجميع مرة أخرى من الحارة وسرقت داليدا الخريطة وانتصر في النهاية كيد النساء.

لجأ الكل إلى حنّية (رانيا يوسف) وفرقتها ليختبأوا عندها من بحث حدّق (أحمد صيام) والفرنساوية، ولكنهم استدرجوهم وكبّلوهم لينفذوا خطتهم التي جاء وقتها بعد اجتماع الجميع بمنزل حنيّة فشلًا في إيجادهم، حيث تفاجأوا بطرقٍ على الباب، وإذا بأزهار وكاسيا وفتحي إبليس والخواجة، مكبّلين فرقة حنيّة، ورفعت أزهار السلاح على كل من هو في منزل حنيّة فما فيهم حدّق وحنيّة وهددت بقتلهم وحرق المنزل إن لم يعرفوا قصة حارة حدّق من البداية.





ويتكوّن مسلسل مملكة إبليس من فصلين، عرض مؤخرا الأول على قناة mbc مصر، بعد نجاح عرضه على منصة شاهد، بينما انطلق الفصل الثاني حصريًا منصة شاهد، ليستكمل صراعات حارة الجنة بعدما انقلب العجوز على أهلها، واكتشافهم أنه من الأقزام – سكان الحارة الأصليين – ليبدأوا جميعًا في البحث عن كنوز الحارة المدفونة تحتها، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما كشف الفصل الثاني عن النجوم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف دسوقي، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.





طارق الجنايني هو مؤسس شركة TVision، أنتج أكثر من عشرين مسلسل تليفزيوني ناجح ما بين الكوميدي والأكشن والدراما، من بينهم أبو عمر المصري للنجم أحمد عز، والكوميدي ريّح المدام، والدرامي حكايات بنات،, بجانب النسخة العربية من البرنامج العالمي Saturday Night Live، تعاون مع الكاتب محمد أمين راضي في عدة أعمال تلفزيونية بدايةً من نيران صديقة 2013، العهد (الكلام المباح) 2015، ومؤخرًا مملكة أبليس والذي يُعرض فصله الثاني حصريًا على منصة شاهد بعد نجاح الفصل الأول، ويعمل طارق حاليًا على إنتاج النسخة العربية من المسلسل الأميركي الشهير Suits الحاصل على تقييم 8.5 على موقع IMDb، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المسلسل وفريق العمل قريبًا