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رئيس وزراء لبنان يطلق عملية سريعة لتقديم مساعدات عاجلة لضحايا الانفجار

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:16 م
حسان دياب
حسان دياب
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية اكسترا نيوز ، خبرا عاجلا افادت فيه، أن رئيس وزراء لبنان يعلن عن إطلاق عملية سريعة لمسح وإطلاق مساعدات عاجلة لمساعدة ضحايا الانفجار .

وأكد  حسان دياب ، خلال اجتماع طارئ لبحث انفجار بيروت ، أن الشعب اللبنانى يعيش مصيبة ولكنهم  يتحصنون بقول الله عز وجل فى كتابه " وبشر الصبرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه رجعون " 

وناشد رئيس الوزراء اللبنانى، المواطنين بالتوحد للانتصار للشهداء وتضميد  جراح الوطن اللبنانى ، لافتأ إلى أن لبنان  أصابتها  كارثة ولكنه على يقين الثقة بالتعامل معها بمستوى مسئولية الجميع فى كافة المواقع . 

وتوجه حسان دياب، بنداء عاجل لكافة الدول الشقيقة لمساندة لبنان على تضميد جراحهم العميقة .

وقد هزت سلسة من الانفجارات الضخمة، ميناء بيروت أمس، والتي اودت بحياة مالا يقل عن 100 شخص وجرح نحو 4000 اخرين في العاصمة اللبنانية . 
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