رئيس وزراء لبنان يطلق عملية سريعة لتقديم مساعدات عاجلة لضحايا الانفجار

وأكد حسان دياب ، خلال اجتماع طارئ لبحث انفجار بيروت ، أن الشعب اللبنانى يعيش مصيبة ولكنهم يتحصنون بقول الله عز وجل فى كتابه " وبشر الصبرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه رجعون "





وناشد رئيس الوزراء اللبنانى، المواطنين بالتوحد للانتصار للشهداء وتضميد جراح الوطن اللبنانى ، لافتأ إلى أن لبنان أصابتها كارثة ولكنه على يقين الثقة بالتعامل معها بمستوى مسئولية الجميع فى كافة المواقع .





وتوجه حسان دياب، بنداء عاجل لكافة الدول الشقيقة لمساندة لبنان على تضميد جراحهم العميقة .



