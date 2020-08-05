رئيس وزراء لبنان يطلق عملية سريعة لتقديم مساعدات عاجلة لضحايا الانفجار

عرضت فضائية اكسترا نيوز ، خبرا عاجلا افادت فيه، أن رئيس وزراء لبنان يعلن عن إطلاق عملية سريعة لمسح وإطلاق مساعدات عاجلة لمساعدة ضحايا الانفجار .
وأكد حسان دياب ، خلال اجتماع طارئ لبحث انفجار بيروت ، أن الشعب اللبنانى يعيش مصيبة ولكنهم يتحصنون بقول الله عز وجل فى كتابه " وبشر الصبرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه رجعون "
وناشد رئيس الوزراء اللبنانى، المواطنين بالتوحد للانتصار للشهداء وتضميد جراح الوطن اللبنانى ، لافتأ إلى أن لبنان أصابتها كارثة ولكنه على يقين الثقة بالتعامل معها بمستوى مسئولية الجميع فى كافة المواقع .
وتوجه حسان دياب، بنداء عاجل لكافة الدول الشقيقة لمساندة لبنان على تضميد جراحهم العميقة .
وقد هزت سلسة من الانفجارات الضخمة، ميناء بيروت أمس، والتي اودت بحياة مالا يقل عن 100 شخص وجرح نحو 4000 اخرين في العاصمة اللبنانية .