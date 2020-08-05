منذ 6 سنوات.. مدير ميناء بيروت: تلقينا خطابات لإزالة المواد المتفجرة

أعلن مدير ميناء بيروت، اليوم الأربعاء، أن الجمارك وأمن الدولة أرسلا خطابات لإزالة المواد المتفجرة أو تصديرها "لكن ظللنا ننتظر 6 سنوات لحل المسألة بلا نتيجة؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.







وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت، الثلاثاء، أن الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص و4 آلاف جريح، ناجم عن تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم في في العنبر رقم 12 بالميناء منذ 6 سنوات.





وفي وقت سابق من اليوم، كشف محافظ بيروت مروان عبود،، عن أن هناك تقرير أمني منذ عام 2014 يحذر من وقوع انفجار في بيروت، بسبب مواد شديدة الانفجار محجوزة من قبل القضاء وموضوعة بطريقة لا تراعي السلامة العامة.





وعن الخسائر، قال محافظ بيروت: "خسرنا 10 عناصر من فوج إطفاء بيروت، وحجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، وربما أكثر، والمئات من أهالي بيروت أصبحوا من دون سكن".





يذكر أن الانفجار وقع، في مرفأ بيروت قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005. وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ.