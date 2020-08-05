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برلمان

برلماني: هيومان رايتس ووتش تفتقد الشفافية وتخدم أجندات بعض الدول

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:23 م
خيومان رايتس ووتش
خيومان رايتس ووتش
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، إن منظمة هيومان رايتس ووتش، لديها ازدواجية في المعايير غير مسبوقة وانحياز واضح وغياب للشفافية، ينافي تماما مبادئها المعلنة، كما أنها تخدم أجندات دول وجماعات بعينها، مشيرا إلى أن موقفها من مصر معروف، حيث يقوم على التشويه المتعمد، دون الاستناد لمعلومات دقيقة.


وأضاف النائب محمد الغول، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هيومان رايتس ووتش، تعارض مصالحها مع مصر، فهي تلجأ إلى التشكيك في الحقوق والحريات في مصر، غير أن الواقع يقول غير ذلك.


وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، بالبرلمان، أن الدليل على ازدواجية هيومان رايتس ووتش، يتضح أكثر من خلال قيام المنظمة بانتقاد الحقوق والحريات في بعض الدول، في حين لا نراها تتحدث ولا تظهر أي موقف أمام كثير من الانتهاكات للحريات في عدد من الدول، وهي معروفة للجميع، على رأسها قطر وتركيا وإسرائيل.

وأشار النائب إلى أن تواطؤ المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش، يدعو الجميع إلى التشكيك في مصداقيتها، التي لم يعد لها وجود في الأساس، وتاريخ المنظمة يؤكد ذلك، مشيرًا إلى ما حدث في أمريكا مؤخرًا من تنمر وعنصرية حيث مقتل جورج فلوريد، إضافة إلى انتهاك حقوق العمالة في قطر، والانتهاكات التي يمارسها أردوغان ضد المعارضة وغيرها.
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