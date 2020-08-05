تنسيقية شباب الأحزاب: مجلس الشيوخ سيمثل طوائف الشعب بعملية اتخاذ القرار.. فيديو





وأضاف الصعيدي خلال لقاء له على فضائية الحدث اليوم أن مجلس الشيوخ اختصاصاته إستشارية مؤكدا أن المجلس بانتخابه يكون هناك 300 عضو منها 100 عضو للإنتخاب الفردي و100 عضو على قائمة و100 عضو بتعيين من رئيس الجمهورية.





وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مجلس الشيوخ يضم أكبر تجمع من الخلفيات السياسية والفئوية في مصر مشيرا إلى أن تعيينات الرئيس الكثيرة في مجلس الشيوخ نتيجة للخبرات التي يمتلكوها لإصدار قوانين.





وأشار الصعيدي إلى أن التنوع المصري سيكون موجودا بهذا المجلس مؤكدا أنه سيكون هناك مناخ تشريعي أفضل وسيساهد بقوة في إصدار القوانين الهامة وسيساعد مجلس النواب في تأدية مهامه.





وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مجلس الشيوخ يمثل نواب أكثر للشعب مؤكدا أنه بهذا يكون الشعب ممثل أكثر في عملية إتخاذ القرار

أكد محمد الصعيدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه مع التحول الكبير للدولة المصرية والنهوض الإقتصادي الكبير إضافة إلى المشاركة السياسية المتميزة لرغبة المصريين في المشاركة في صنع القرار فلا بد أن يكون للمجالس النيابية تنفيذ تلك العملية.