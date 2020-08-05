قبل افتتاحه يوم الجمعة.. رئيس الزمالك يتفقد مسجد طبيب الغلابة

تفقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي أعمال مسجد الدكتور محمد مشالي والذي سيتم افتتاحه بعد غد الجمعة.
وكان بصحبة رئيس النادي خلال جولته التفقدية المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي حيث تم تعليق لافتة على باب المسجد الرئيسي باسم الدكتور مشالي.
كما قام رئيس النادي بالصلاة داخل المسجد تمهيدا لافتتاحه رسميا يوم الجمعة.
ويضم المسجد مدخل للرجال وآخر للسيدات كما يضم طابقين آخرين مخصصيين فندق للاعبين له مدخل من شارع جامعة الدول العربية.
وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد منح العضوية الشرفية بالنادي للدكتور محمد مشالي الشهير بـ«طبيب الغلابة» ولأسرته بالقلعة البيضاء مدى الحياة