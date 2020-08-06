9 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية مادة فى قانون العقوبات

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات بجلسة 9 اغسطس.





وذلك فى الدعوى التى اقامها على محمد طه المحامى وحملت رقم 15 لسنة 42 دستورية.





واكد مقيم الدعوى ان الفقرة تخالف نصوص المواد 65 و 70 و 71 من الدستور.



