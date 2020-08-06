مميش كلمة السر في مشروع حفر قناة السويس الجديدة

حبه للقناة وحرصه على تطوير مجراها الملاحي بالشكل الذي يستوعب التطورات العالمية، جعله يخرج للنور مشروع حفر قناة السويس الجديدة والذي ظل لسنوات حبيس الأدراج المغلقة، الأمر الذي يجعلنا نقول انه كلمة السر لإنجاز مشروع قومي عملاق في ٣٦٥ يوما، شهد خلاله عمل وكفاح أبطال حقيقيين أنجزوا المهام الشاقة في ساعات.

وبمناسبة عيد ميلاده ، حرص صدى البلد على الاحتفال مع جموع المصريين بالذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، من خلال نشر السيرة الذاتية للفريق مهاب مميش والحافلة ب الإنجازات والمواقف الوطنية، التى تضعه فى مصاف رجال مصر الذين عملوا بكل إخلاص وإتقان لهذا الوطن.

ولد الفريق مهاب مميش في مدينة الإسكندرية عام ١٩٤٨، متزوج ولديه (ابنتان)، والتحق بالكلية البحرية الحربية وكان من الأوائل بالكلية والتحق في سلاح الغواصات وتخرج منها عام ١٩٧١.





عين رئيسا لهيئة قناة السويس في ١٢ أغسطس عام ٢٠١٢ وبعدها أسند له الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في ٣٠ أبريل ٢٠١٧.





حصل على العديد من الدورات والبعثات في الخارج، وتدرج في عدة مناصب عليا في البحرية منذ بدايته كملازم إلي قائد سلاح الغواصات ثم قيادة قاعدتين ورئيس شعبة التدريب ورئيس شعبة العمليات ورئيس الأركان البحرية حتى وصل لمنصب قائد القوات البحرية عام ٢٠٠٧ وكان أول قائد يتولي هذا المنصب من سلاح الغواصات.





حصل علي عدد كبير من الأوسمة والأنواط والميداليات منها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، نوط التدريب، ميدالية القوات البحرية المصرية، نوط تحرير سيناء، نوط الواجب العسكري، ميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء، ميدالية 6 أكتوبر 1973، ميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر، ميدالية اليوبيل الفضي لثورة يوليو، ميدالية اليوبيل الذهبي لثورة يوليو، ميدالية 25 يناير، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

مواقفة الوطنية والتي لا تنسي.





وخدم بالقوات البحرية في لواء الغواصات وشارك في حرب الاستنزاف وحرب 1973 ادي فيها الخدمة على أكمل ما يكون.





وقف بنفسه امام زحف جماهيري مليوني يرغبون باقتحام قاعدة الإسكندرية واستطاع بالدبلوماسية ان يوقفهم ويثنيهم عن هذا الاقتحام وإنقاذ القاعدة ومقدراتها والقوات البحرية من الصدام والاشتباك مع الجماهير وفوت علي الاخوان فتنة أرادوا بها الوقيعة بين الجيش والشعب.





كما وقف حجرة عثرة امام مؤامرة بيع الفناة والمنطقة الصناعية حولها الي قطر بمؤامرة الصكوك من خونة الاخوان.





وكان له الفضل بعد الله سبحانه في اتمام إنجاز تاريخي من حفر قناة السويس الجديدة في زمان قياسي بان يحفر ما وزنه عشر أهرامات كهرم خوفو الأكبر في عام واحد فقط ليسمح للسفن في السير في الاتجاهين في نفس الوقت، علاوة على العلاقات الدبلوماسية بين القناة وبين الشركات والمجموعات الاقتصادية حتى منحته منظمة الملاحة العالمية IMO جائزة التميز والإجادة .





ويضاف إلى هذا انسانيته والإنجازات التي حققها في هيئة قناة السويس خلال فترة توليه رئاستها من خدمات اجتماعية وطبية وإنسانية للعاملين بها لأهالي مدن القناة على حد سواء.