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محافظات

مشروع قومي جديد بغرب قناة السويس الجديدة.. تفاصيل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
بدأت هيئة قناة السويس في تنفيذ مشروع قومي جديد بغرب القناة الجديدة، وهو إنشاء عدد من الجراجات، من خلال كراكات الهيئة، والتي تتيح زيادة عامل الأمان الملاحي، والقدرة على مواجهة المواقف الطارئة المحتدمة؛ لتحافظ القناة على قدرتها التنافسية.

وفي السياق، قال المهندس أحمد غنايم، المشرف على تنفيذ مشروع الجراجات بموقع كم ٨٢ غرب القناة الجديدة، إن المشروع عبارة إنشاء سلسلة من الجراجات على القناة الجديدة لزيادة معدلات الأمان، والقدرة علي مواجهة الطوارئ، واستمرار قدرتها علي المنافسة العالمية، والاحتفاظ بمكانتها العاتية بالتجارة العالمية كعهدها منذ افتتاحها.

وأضاف "غنايم"، أن إنشاء جراج جديد للسفن غرب قناة السويس الجديدة يعد الأول من نوعه، وبداية لسلسلة من الجراجات الأخري علي القناة الجديدة، مشيرا إلي أن المشروع باختصار عبارة عن توسعة داخل القناة بعرض ١٠٠ متر وبطول حوالي كيلو، ومن خلال التوسعة تزيد قدرة القناة علي مواجهة الطوارئ المحتملة وزيادة معدلات الأمان.

وأوضح المشرف على تنفيذ مشروع الجراجات، أن الأعمال تنقسم إلى شقين مدني وآخر بحري، ويشمل الشق المدني حفر جاف لكمية قدرها أكثر من ٢ مليون متر مكعب واستخدام ناتج الحفر لتدعيم الكسور الخاصة بحوض الترسيب المقابل للمنطقة، إضافةً إلى إنشاء التكسية الجديدة باستخدام الدبش لحماية منطقة الجراج بطول كيلو وعمل تحويلة للمجري الملاحي أمام منطقة الجراج وإنشاء ٨ شمعات رباط سفن قدرة ١٥٠ طنًا.

أشار إلى أن الشق البحري يتم إنجازه باستخدام كراكات الهيئة بتكريك المنطقة للاعماق المطلوبة، ثم سيتم ضخ ناتج التكريك عبر خطوط طرد داخل حوض الترسيب الموجود بالمنطقة.

مشروع قومي جديد بغرب قناة السويس الجديدة.. تفاصيل
مشروع قومي جديد بغرب قناة السويس الجديدة.. تفاصيل
مشروع قومي جديد بغرب قناة السويس الجديدة.. تفاصيل
مشروع قومي جديد بغرب قناة السويس الجديدة.. تفاصيل
مشروع قومي جديد بغرب قناة السويس الجديدة.. تفاصيل
مشروع قومي جديد بغرب قناة السويس الجديدة.. تفاصيل
مشروع قومي جديد بغرب قناة السويس الجديدة.. تفاصيل
مشروع قومي جديد بغرب قناة السويس الجديدة.. تفاصيل
مشروع قومي جديد بغرب قناة السويس الجديدة.. تفاصيل
مشروع قومي جديد بغرب قناة السويس الجديدة.. تفاصيل
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