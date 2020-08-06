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رياضة

عصام الحضري: البعض تربص بي في الزمالك.. وعانيت بسبب ظروف النادي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:24 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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محمد رشاد
كشف عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي الأسبق، عن سبب عدم نجاحه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك عندما انتقل إلى القلعة البيضاء.

وقال عصام الحضري، في تصريحات متلفزة ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "انتقلت للزمالك في ظروف سيئة ولم أكن موفقا وهذا طبيعي ويحدث مع أي حارس".

وأضاف عصام الحضري، "البعض كان يتربص بي في الزمالك سواء من عمال النادي أو زملاء ملعب أو أشخاص في الجهاز الفني، وكانت هناك أمور تدار في الخفاء؛ أثرت سلبا على فترتي في الزمالك".

وأكد عصام الحضري، أنه "لم ينتقل إلى الزمالك في وقت جيد، ولو كنت موجودا الآن في الوقت الحالي بالزمالك أعتقد كنت سأنجح بسبب توافر ظروف النجاح".

تابع عصام الحضري، "لم تتوافر لي الحماية الكاملة في الزمالك من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة ممدوح عباس، وكنت أشعر بكوني غير مرغوب في شخصي بالمكان وذلك من الجماهير، ولكن في الوقت الحالي يتواجد المستشار مرتضى منصور وتتوافر الحماية للاعبي الزمالك لذلك الظروف مختلفة تماما".

واختتم عصام الحضري، حديثه، قائلاً "عندما شعرت بكوني غير مرغوب في شخصي بالزمالك من الجماهير رحلت بهدوء عن الفريق".
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