AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كريم عبد العزيز يدعم الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:24 ص
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
Advertisements
مصطفى كرم
وجه الفنان كريم عبد العزيز، الدعم للشعب اللبناني بعد انفجار بيروت الذي تسبب في دمار هائل بالمدينة راح ضحيته عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

ونشر كريم صورة الأهرامات وعليها العلم اللبناني، معلقا عليها "اللهم احفظ لبنان وشعبها".

وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى".

وقال مراسل "فرانس 24"، شربل عبود، إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنغام تدعو للشعب اللبناني بعد حادث انفجار بيروت الأليم

في القلب .. أحمد زاهر يواسي الشعب اللبناني بعد حادث انفجار بيروت

اللهم احفظ سماءها وأرضها.. أحمد السقا يدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

لبنان دائمًا في القلب.. عمرو يوسف يتضامن مع أبناء بيروت

احفظ إخواتنا..أحمد السعدني يدعم أهل لبنان بعد انفجار بيروت

رامي إمام يتضامن مع لبنان ويقدم تعازيه في ضحايا انفجار بيروت

ترشيحاتنا

شاهد سائح يحطم أصابع تمثال عمره ٢٠٠ عام.. وكورونا يكشفه.. فيديو

تركيا.. وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بنوبة قلبية

ادعولي أنا مش مريض كورونا.. خالد الغندور يبرر غيابه عن قناة الزمالك

أنتم أقوى من الحزن والمصائب.. نجيب ساويرس يعلق على انفجار بيروت.. شاهد

قبل ما تشتري.. مميزات وعيوب سيارات فيات

ويزو تتذكر الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.. وتطلب من متابعيها الدعاء لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة

فاجعة.. مصاب كورونا يخرج من المستشفى ليجد الفيروس قضى على عائلته بأكملها

تحمل اسم المدرسة.. فرض الكمامات كجزء أساسي من الزي المدرسي في بريطانيا