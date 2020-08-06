كريم عبد العزيز يدعم الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت

وجه الفنان كريم عبد العزيز، الدعم للشعب اللبناني بعد انفجار بيروت الذي تسبب في دمار هائل بالمدينة راح ضحيته عشرات القتلى وآلاف الجرحى.





ونشر كريم صورة الأهرامات وعليها العلم اللبناني، معلقا عليها "اللهم احفظ لبنان وشعبها".





وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.









وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى".





وقال مراسل "فرانس 24"، شربل عبود، إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.