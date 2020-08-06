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سيارات

حقيقة تبريد المحرك بعد مسافات سفر طويلة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:48 م
حقيقة تبريد المحرك
حقيقة تبريد المحرك بعد مسافات سفر طويلة
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منة الله عبد الحميد
يتساءل قائدو السيارات حول حقيقة ترك كبوت السيارة مفتوحًا بعد السفر لفترات طويلة، اعتقادًا منهم أن هذه العملية تساهم في تبريد المحرك، وتنقسم الآراء ما بين مؤيد ومعارض. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري حقيقة تبريد المحرك بعد مشوار سفر طويل، لأن معظم السيارات تستطيع أن تقطع مسافات طويلة دون فتح الكبوت لأنها مصممة بمعايير تتناسب مع ذلك. 

وأكد خبراء السيارات أن 90% من السيارات تستطيع إغلاق المحرك وعدم الحاجة على فتح كبوت السيارة حتى لو وصلت مدة الرحلة الواحدة 6 ساعات، لأن المحرك صُمم بطريقة معينة تتحمل المشاوير الطويلة.

 وخير دليل على ذلك جو الخليج الحار ما لم تكن السيارة بها مشكلة في المبرد لا داعي لإيقاف السيارة لكي تبرد المحرك. 

وأشار الخبراء إلى أن كفاءة المحرك وبرودته تكون أعلى بكثير في الطرق السريعة، عن السير داخل المدن والازدحام نظرا لحرارة الأسفلت لأن الهواء يرتطم بجسم السيارة و يبردها من جميع الأنحاء السيارة، فضلًا عن مرور الهواء ر بين الجنوط والإطارات وتبريد الفرامل. 

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