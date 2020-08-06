مصر ترسل مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت.. فيديو

هيروشيما ثانية في بيروت.. تضامن عربي ودولي واسع مع لبنان.. ترامب: خبراؤنا يعتقدون أنه هجوم رهيب بقنبلة ما.. وبريطانيا: من السابق لأوانه التكهن بسبب الانفجار المدوي.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم