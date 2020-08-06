مصر ترسل مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت.. فيديو

أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أجرى اتصال بالرئيس اللبنانى ميشيل عون، أكد فيه تضامن مصر حكومة وشعبًا مع الأشقاء فى دولة لبنان، والاستعداد لتسخير كافة الإمكانيات لمساعدة ودعم لبنان فى محنتها.
تأتى تلك المساعدات إنطلاقًا من الدور المصرى الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم معهم فى أوقات المحن والأزمات.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم مساعدات إلى الأشقاء فى دولة لبنان لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.