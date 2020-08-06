لطلاب الثانوية العامة 2020.. تعرف على مصروفات الجامعة الروسية

نشر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، القواعد والمعاير المنسقه والمنظمة للتنسيق للعام الدراسي الجامعي 2021/2020، وتطبيق نظام الشرائح وفقآ لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة.

وأعلن المجلس في بيان، الخميس، أن الحد الادنى للتقدم فى هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% لكلية الطب البشرى و 90% لكليات الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى و80% الهندسة والطب البيطري و70%كلية الفنون التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب، 60% كليات الأعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة، و 55% الزراعة وباقى الكليات.

وينشر "صدى البلد" مصروفات الجامعة الروسية للعام الدراسي الجديد:

- مصروفات كلية الطب تخصص الفم والأسنان بالجامعة المصريةا لروسية 42675 ألف جنيه في السنة

- مصروفات كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية 32925 ألف جنيه في السنة.

- مصروفات كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية 24675 ألف جنيه في السنة.

- مصروفات كلية الإدارة والتكونولوجيا المهنية والحاسبات 17925 ألف جنيه في السنة.

وعقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا الاثنين الماضي، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساءالجامعات.