27.2 مليار دولار إيرادات قناة السويس الجديدة في 5 سنوات.. أسامة ربيع يعلن حصيلة مرور 90 ألف سفينة.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إن هناك 90 ألف سفينة عبرت قناة السويس منذ افتتاح القناة الجديدة بإيرادات 27.2 مليار دولار، لافتًا إلى أن افتتاح قناة السويس الجديدة وفر المدة الزمنية لمرور السفن.









وأضاف ربيع، فى لقاء خاص على فضائية "دى ام سي"، أن قناة السويس الجديدة اختصرت الزمن بنسبة 50%، حيث كان 22 ساعة وأصبح 11 ساعة فقط، مشيرًا إلى أنه أصبح يمر 65 سفينا يوميًا وفى أغسطس الماضى مر فى يوم واحد 81 سفينة بحمولة 4.1 مليون طن.













وأوضح أن قناة السويس الجديدة اجتذبت سفنا جديدة، حيث اجتذبت هذا العام 1500 سفينة جديدة، منوهًا إلى أن هناك 6 أنفاق موجودين فى القناة الجديدة، وأصبح المستثمر يستطيع التحرك بسهولة ويسر عبر الكبارى والأنفاق فى قناة السويس الجديدة.









وأشار إلى أن "العائد بالدولار زاد بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، ونطمح أن يصل الدخل بالدولار إلى 10 مليارات دولار فى 2023"، مشددًا على أن الجميع يعمل بكل جهد لتطوير قناة السويس.







