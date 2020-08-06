رئيس هيئة قناة السويس: المصريون لم يخذلوا الرئيس في تمويل القناة الجديدة "فيديو"





وأضاف ربيع خلال مؤتمر صحفي الخميس للاحتفال بذكرى افتتاح القناة الجديدة وعرض إنجازات 5 أعوام، بمدينة الإسماعيلية، أن قناة السويس الجديدة حافظت على عائد اقتصاد الدولة، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تحمل المسؤلية بشكل كامل بالمغامرة والأمر بحفرها في عام واحد فقط.





وأشار إلى أن الرئيس تحمل أن يكون تمويل القناة الجديدة من المصريين بدلا من الاستدانة والقروض الخارجية، ووثق فيهم ولم يخذلوه، وجمعوا 64 مليار جنيه في 8 ايام فقط، ما يدل على إخلاص المصريين ووفائهم لوطنهم.

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه يطمح بشكل كبير جدًا لزيادة عدد السفن وتضاعف العائد الاقتصادي للقناة فيما بعد، لافتا إلى أن عائد قناة السويس الجديدة جيد جدًا أو ممتاز.