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محافظات

طرح الوحدات السكنية في الإسماعيلية الجديدة خلال شهرين

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:48 م
الفريق اسامة ربيع
الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
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انجي هيبة
اعلن الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن الانتهاء من تجهيزات وتشطيبات الوحدات السكنية بمدينة الاسماعيلية الجديدة.

وقال اسامة ربيع، ان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمسئولة عن مشروع انشاء مدينة الاسماعيلية الجديدة، سوف تطرح الوحدات السكنية خلال شهرين من الان، متوقعا طرحها خلال احتفالات انتصارات اكتوبر المقبل.

كما اعلن اسامة ربيع، عن تشغيل نفق الاسماعيلية طوال اليوم بداية من الاحد المقبل.

واضاف ربيع، ان هيئة القناة شاركت في مشروع مدينة الاسماعيلية الجديدة بانشاء عدد من الانفاق والكباري العائمة، مشيرا، الي اهتمام الهيئة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بمشروعات الربط بين سيناء والوادي من خلال الكباري العائمة والتي تعتبر جسور التنمية، حيث قطعت هيئة قناة السويس خطوات سريعة وحاسمة في تنفيذ مخطط الدولة نحو ربط "سيناء" بالوادي عبر إنشاء عدد من الكباري العائمة بطول المجرى الملاحي للقناة، كمحورٍ رئيسي بالمشروع القومي لتعمير سيناء  بالإضافة إلي تشغيل محاور العبور لسيناء بالمعديات وعددها 36 معدية تعمل على 8 محاور بطول القناة تتضمن  13 معدية جديدة منها 7 معديات بحمولة 320 طنا، و6 معديات أخرى حمولة 210 أطنان.
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