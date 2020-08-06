طرح الوحدات السكنية في الإسماعيلية الجديدة خلال شهرين

وقال اسامة ربيع، ان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمسئولة عن مشروع انشاء مدينة الاسماعيلية الجديدة، سوف تطرح الوحدات السكنية خلال شهرين من الان، متوقعا طرحها خلال احتفالات انتصارات اكتوبر المقبل.





كما اعلن اسامة ربيع، عن تشغيل نفق الاسماعيلية طوال اليوم بداية من الاحد المقبل.



