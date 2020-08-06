شروط نظام الساعات المعتمدة بتجارة عين شمس انجليزى

في إطار حرص جامعة عين شمس برئاسة ا. د محمود المتيني ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د خالد قدري عميد كلية التجارة علي مستقبل ابنائنا الطلاب قامت الكلية يإعلان شروط الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية وهي أن يكون الطالب مرشح لكلية التجارة انتظام عين شمس، ان يكون الطالب حاصل علي ٨٠٪؜ علي الأقل من درجة اللغة الإنجليزية وهو ما يعني حصوله علي ٤٠ درجة على الأقل من ٥٠، حيث "تتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين وفقًا للمجموع الاعتباري (مجموع الطالب في الثانوية العامة+درجة اللغة الإنجليزية)، حيث يقوم الطالب باختيار كلية التجارة ضمن الكليات المتاحة من مكتب التنسيق.









واوضح ا. د خالد قدري عميد الكلية انه لا يمكن الالتحاق بكلية ال تجارة بنظام الساعات المعتمدة مباشرة ضمن كليات مكتب التنسيق ولكن علي الطالب اختيار كلية تجارة انتظام عين شمس وبعد ذلك يتم التقدم للشعبة إنجليزي بنظام الساعات المعتمدة عن طريق التنسيق الداخلي داخل الكلية فيما بعد وذلك بمقر البرنامج (الدور الأول مبني ج)









وعن الحد الادني للمجموع الاعتباري الذي سيتم علي اساسه قبول الطلاب بالبرنامج اشار ا. د خالد قدري ان الحد الادني للمجموع الاعتباري لكل شعبة من الشعب الثلاث (أدبي- علوم- رياضة) يتم تحديده فقط بمجرد غلق باب التقديم بالبرنامج وفقًا لإعداد ودرجات الطلاب المتقدمين بالبرنامج، ولا يمكن التنبؤ به قبل ذلك.





موضحا انه سيتم تحديد المواعيد الخاصة بفتح باب الالتحاق بالبرنامج بعد التنسيق مع الادارة العليا لجامعة عين شمس وفور تحديدها سيتم إعلانها فورًا.











