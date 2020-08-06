المشاركة حق دستوري.. محافظ الفيوم يتابع استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020 المقرر لها الثلاثاء والأربعاء القادمين 11، 12 من شهر أغسطس الجاري، فضلًا عن تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.
حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ممدوح أبوحمادة، مساعد مدير أمن الفيوم للشئون المالية والإدارية، والمستشار العسكري، ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي، وممثلو شركة الكهرباء، والأزهر، والكنيسة، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المجالس والمدن ومديري العموم.
وكيل زراعة الفيوم يحث العاملين والمزارعين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ
وخلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن أبناء الفيوم كان لهم دور إيجابي ومشاركة فاعلة بالاستحقاقات الدستورية السابقة، مما يعبر عن وعي المواطن الفيومي في التعبير عن رأيه بحرية مطلقة.
كما شدد محافظ الفيوم على التنسيق المتبادل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بشكل ميسور وتأمين اللجان الانتخابية، فضلًا عن توفير الكراسي المتحركة لكبار السن للوصول إلى لجان الانتخابات دون تعب، مؤكدًا الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
ووجه محافظ الفيوم رؤساء المجالس والمدن بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، بجانب أعمال التعقيم والتطهير والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمواطنين، وكذا اتخاذ كافة الوسائل والسبل للوقاية من العدوى بفيروس كورونا خلال عمليات الانتخاب، موجهًا بتوفير مجموعات شبابية لتنظيم الناخبين من التربية والتعليم والشباب والرياضة، فضلًا عن دور مسئولي التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية.
وأكد محافظ الفيوم على دور رجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة، في توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية، والعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها، لظهور محافظة الفيوم في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها، لافتًا إلى أهمية دور الشخصيات العامة وكبار العائلات وعمد ومشايخ القرى جنبًا إلى جنب مع رجال الدين لتكثيف التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية.
كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير اسعاف الفيوم بتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف لمواجهة أية حالة طارئة مع سرعة إخلائها ونقلها للمستشفيات مع التأكيد على العزل الكامل لمصابي فيروس كورونا، كما وجه مسئولي الطب البيطري والزراعة بتكثيف الندوات التوعوية بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا على مسئولي الكهرباء بتأمين التيار الكهربي بمقرات اللجان، وتوفير مولدات كهرباء "الديزل" بواقع مولدين بموقع اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات بدمو.
وأكد المحافظ على التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومختلف غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن، لتلقى أية شكوى والعمل على حلها بشكل فوري.
كما وجه محافظ الفيوم بتوفير مياه الشرب النقية بالأماكن ذات مناسيب الضغوط المنخفظة بالمناطق النائية، بواسطة سيارات مياه الشرب، مشددًا على الفصل الكامل بين دخول الناخبين وبين دخول الطلاب بالمدارس التى بها لجان امتحانات الدبلومات الفنية، مؤكدًا على مسئولي التموين بزيادة حصص الدقيق لتوفير الخبز اللازم خلال فترة الانتخابات.
وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على نقل الصورة الديمقراطية الحضارية لكل دول العالم، من خلال المشاركة الإيجابية في التصويت بكل حرية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتأكيد دور مصر القوى والواضح والمؤثر أمام جميع الدول، كما استمع المحافظ لبعض الاستفسارات من قبل مسئولي الجهاز التنفيذى وناقشها معهم ووضع الآليات المناسبة لتجاوزها.