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محافظات

المشاركة حق دستوري.. محافظ الفيوم يتابع استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:01 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020 المقرر لها الثلاثاء والأربعاء القادمين 11، 12 من شهر أغسطس الجاري، فضلًا عن تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر. 

حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ممدوح أبوحمادة، مساعد مدير أمن الفيوم للشئون المالية والإدارية، والمستشار العسكري، ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي، وممثلو شركة الكهرباء، والأزهر، والكنيسة، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المجالس والمدن ومديري العموم. 

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وخلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن أبناء الفيوم كان لهم دور إيجابي ومشاركة فاعلة بالاستحقاقات الدستورية السابقة، مما يعبر عن وعي المواطن الفيومي في التعبير عن رأيه بحرية مطلقة.


كما شدد محافظ الفيوم على التنسيق المتبادل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بشكل ميسور وتأمين اللجان الانتخابية، فضلًا عن توفير الكراسي المتحركة لكبار السن للوصول إلى لجان الانتخابات دون تعب، مؤكدًا الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.


ووجه محافظ الفيوم رؤساء المجالس والمدن بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، بجانب أعمال التعقيم والتطهير والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمواطنين، وكذا اتخاذ كافة الوسائل والسبل للوقاية من العدوى بفيروس كورونا خلال عمليات الانتخاب، موجهًا بتوفير مجموعات شبابية لتنظيم الناخبين من التربية والتعليم والشباب والرياضة، فضلًا عن دور مسئولي التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية.

 

وأكد محافظ الفيوم على دور رجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة، في توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية، والعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها، لظهور محافظة الفيوم في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها، لافتًا إلى أهمية دور الشخصيات العامة وكبار العائلات وعمد ومشايخ القرى جنبًا إلى جنب مع رجال الدين لتكثيف التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية.


كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير اسعاف الفيوم بتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف لمواجهة أية حالة طارئة مع سرعة إخلائها ونقلها للمستشفيات مع التأكيد على العزل الكامل لمصابي فيروس كورونا، كما وجه مسئولي الطب البيطري والزراعة بتكثيف الندوات التوعوية بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا على مسئولي الكهرباء بتأمين التيار الكهربي بمقرات اللجان، وتوفير مولدات كهرباء "الديزل" بواقع مولدين بموقع اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات بدمو.


وأكد المحافظ على التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومختلف غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن، لتلقى أية شكوى والعمل على حلها بشكل فوري.


كما وجه محافظ الفيوم بتوفير مياه الشرب النقية بالأماكن ذات مناسيب الضغوط المنخفظة بالمناطق النائية، بواسطة سيارات مياه الشرب، مشددًا على الفصل الكامل بين دخول الناخبين وبين دخول الطلاب بالمدارس التى بها لجان امتحانات الدبلومات الفنية، مؤكدًا على مسئولي التموين بزيادة حصص الدقيق لتوفير الخبز اللازم خلال فترة الانتخابات.


وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على نقل الصورة الديمقراطية الحضارية لكل دول العالم، من خلال المشاركة الإيجابية في التصويت بكل حرية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتأكيد دور مصر القوى والواضح والمؤثر أمام جميع الدول، كما استمع المحافظ لبعض الاستفسارات من قبل مسئولي الجهاز التنفيذى وناقشها معهم ووضع الآليات المناسبة لتجاوزها.

المشاركة حق دستوري.. محافظ الفيوم يتابع استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ.. صور
المشاركة حق دستوري.. محافظ الفيوم يتابع استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ.. صور
المشاركة حق دستوري.. محافظ الفيوم يتابع استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ.. صور
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