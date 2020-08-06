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أخبار العالم

بإجمالي 284 ألفا و226 حالة.. السعودية تسجل 1402 إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية. 

ووفقًا لـ "العربية"، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 1402 حالات إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات المسجل في المملكة منذ تفشي الفيروس 284226 حالة. 

وأضافت الصحة السعودية أنه عدد المتعافين من مرض فيروس كورونا "كوفيد-19" بلغ 247089 شخصًا، بعد تسجيل 1775 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.  

وأكدت الوزارة السعودية تسجيل 35 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 3055 حالة وفاة. 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 34082 حالة. 
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