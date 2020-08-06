شركة شهيرة لتصنيع الكاميرات تقع ضحية لفيروس الفدية.. تفاصيل

تعرضت أنظمة شركة كانون Canon اليابانية التقنية، لهجوم فيروس الفدية الضار، بعد أسبوع واحد فقط من تعافي أنظمة شركة صناعة الساعات الذكية Garmin من هجوم طلب الفدية، الذي تعرضت له خلال الشهر الماضي.





ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، تعاني شركة كانون من انقطاع مستمر في أنظمتها الداخلية، ما أدي إلى تأثر أكثر من 24 مجالا تابع لها، ويظهر موقع الشركة على الإنترنت في الولايات المتحدة، أنه معطل حاليا للصيانة، على الرغم من عدم تأثر مواقع الويب العالمية واليابانية.









وأفاد موقع "BleepingComputer"، بأن الهاكرز تمكنوا من الاستيلاء على 10 تيرابايت من بيانات الشركة، وقاموا بإرسال رسالة بريد إلكتروني داخلية تفيد بأن الشركة تواجه مشكلات نظام واسعة الانتشار تؤثر على تطبيقات متعددة.





وتحدد رسالة طلب الفدية التي أرسلت إلى كانون وحصل موقع BleepingComputer، الأداة المستخدمة في الهجوم وهى أحد أنواع فيروس الفدية الضار وتسمى Maze ransomeware، والذي تم استخدامه أيضا في الهجوم علي شركة جارمين.





ويقوم فيروس Maze، بتشفير الأنظمة الداخلية ونقل البيانات، والتي تستهدف المؤسسات العملاقة وتخترق أنظمتها بشكل خفي لسرقة الملفات غير المشفرة من الخوادم والنسخ الاحتياطية وتحملها على خوادم خاصة، وتنشر برنامج طلب الفدية في جميع أجهزة الشركة في انتظار الحصول على الفدية المطلوبة لفك تشفير البيانات.





وقالت مجموعة القرصنة وراء هجوم المتاهة Maze: "إنها سرقت 10 تيرابايت من البيانات وقواعد البيانات الخاصة بشركة كانون"، وإذا رفضت كانون دفع الفدية، يمكن أن يتم تسريب البيانات على الإنترنت.





جدير بالذكر أن العلامة التجارية للياقة البدنية جارمين Garmin، دفعت أمس، فدية بقيمة 10 ملايين دولار لاستعادة الوصول إلى أنظمتها بعد هجوم الفدية الضار، الذي تعرضت له في 27 يونيو الماضي، تفاوضت الشركة الأمريكية لصناعة الساعات الذكية من خلال شركة خارجية للتفاوض تسمى Arete Incident Response، من أجل استعادة البيانات والملفات الخاصة بها المحتجزة كرهينة نتيجة للهجوم.